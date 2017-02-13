Göztepe 1'er 1'er topluyor

HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Aziziye Belediyesi Termalspor'u evinde 26-27 yenerek üst üste dördüncü galibiyetini alan Göztepe 3. sıraya yerleşirken, son 3 maçını da 1 gol farkla kazandı. Geçen hafta Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 22-21, önceki hafta ise Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor'u Bülent Özkul Spor Salonu'nda 25-24 mağlup eden Uçan Adamlar, Aziziye Belediyesi Termalspor'u da tek farkla geçti.

Antrenör Adnan Öztürk, ilk 4 yolundaki en önemli rakiplerinden Aziziye Belediyespor'u yenerek Avrupa potasına girdiklerini söyledi. Bu sezon statünün değiştiğini ve Play-Off sisteminin olmayacağını hatırlatan Öztürk, "Sezonu ilk 4'te bitiren takımlar ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Biz de 3. sıraya yükseldik. Artık her maçımız final havasında geçecek. Takımımızı bir kez daha Avrupa'ya taşıyacağız" açıklamasını yaptı.