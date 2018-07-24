(Görüntülü) Zonguldak'taki Mesut Özil tabelasının açılış töreni yapıldı (2)

Mesut Özil'in memleketi Zonguldak'ın Devrek ilçesinde spor tesislerinin bulunduğu 'Mesut Özil Caddesi'nde futbolcunun Alman Milli formalı fotoğrafının yerine koyulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafının bulunduğu tabelanın açılışı, düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Devrek Belediyesi tarafından eski tabela sökülerek yerine asılan yeni tabela Türk bayrağı ile kapatıldı. Açılış törenine Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Özil'in ailesinin evinin bulunduğu Hışıroğlu Köyü sakinleri, vatandaşlar ve amatör sporcular katıldı. 'MESUT ÖZİL SEN YANLIZ DEĞİLSİN' Açılışta konuşan başkan Semerci, Özil'in ırkçı saldırılara maruz kaldığını üzülerek izlediklerini söyledi. Hemşehrileri olarak Özil'in her zaman arkasında olduklarını vurgulayan Semerci, şöyle konuştu: "Hemşehrimiz Mesut Özil ile İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun, Sayın Cumhurbaşkanımızla birilkte fotoğraf çektirdi. Bu fotoğraf sonrası İngiltere ve Almanya medyası ırkçılık söylemlerine başladılar. Dünya Kupası'nda da bu devam etti. Birçok takımda göçmen futbolcular varken Türk asıllı futbolcular gündeme geldi. Jimmy Durmaz ile başladı. Durmaz'ı günah keçisi yaptılar. İsveç spor bakanı sahip çıktı. Sonrasında Alman medyası Özil 'e başladı. Daha önce yerlere göklere sığdıramadıkları Özil'i yerden yere vurmaya başladılar. Futbol takım oyunudur. Biz Özil'e destek için festivalimizde ana tema olarak ırkçılı ve ayrımcılığı konu alacaktık. Pazar günkü Özil'in açıklamalar bizi rahatlattı. 'Kazandığımızda Alman, kaybettiğimiz de göçmen oluyoruz' dedi. Biz her zaman Özil'e destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Mesut Özil'in ismin verdiklerimiz caddemiz var. Alman milli formalı fotoğrafı vardı. O fotoğrafı Cumhurbaşkanımız ile çektirdiği fotoğraf ile değiştirdik. Türk milleti olarak ayrımcılık ve ırkçılığa şiddetle karşıyız. Mesut Özil sen yalnız değilsin. Zonguldak, Türkiye ve hatta Dünya seninle." VATANDAŞLARDAN DESTEK Semerci'nin konuşmasının ardından tabelanın üzerindeki Türk bayrağı, itfaiye aracılığıyla alkışlara açıldı. Vatandaşlar, alkışlarla tempo tutarak Özil'e destek mesajları gönderdi. Almanya'da yaşayan Celal Davulcu, Özil ile aynı köyden olduklarını ve sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Özil'in haksız yere eleştirildiğini ifade eden Davulcu, "Biz gurbetçiler olarak Özil'in arkasındayız. Özil çok önemli bir futbolcu" dedi.