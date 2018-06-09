(Görüntülü)Zap Suyu'nda rafting eğitimi

HAKKARİ- Çukurca karayolu boyunca devam eden ve ilkbahar aylarında coşkulu bir şekilde akan Zap Suyu'nda dünya şampiyonlarının gözetiminde rafting eğitimi veriliyor. Kaymakamlık, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu'nun işbirliği ile verilen eğitime 200 sporcu katılıyor. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, bölgeyi turizm merkezi haline getirmek istediklerini, bu etkinliklerin de tanıtıma büyük yarar sağladığını söyledi. Zap Suyu'ndaki rafting eğitimine Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayça, Hakkari Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Reşit Güldal ve Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı ile çeşitli spor kulüplerine üye gençler katıldı. Rafting eğitimleri, 2017 yılında Dünya Şampiyonu olan Türk Rafting Milli Takımı oyuncuları Onur Memoğlu ve Doğuş Önçırak gözetiminde verildi. Temel rafting konuları, nehir güvenliği, rafting yarışma kuralları ile teorik ve uygulamalı eğitimler alan sporcular, bindikleri botlarla kendilerini Zap Suyu'na bıraktı. Zap Suyu üzerinde rafting yapmanın heyecanını yaşayan sporcular, büyük performans sergiledi. Kaymakam Ayca da sporcularla aynı botlara binip raftig yaptı. Sporcular, Zap Suyu'nu bütün Türkiye'ye tanıtmayı amaçladıklarını, bütün doğaseverleri Hakkari'ye beklediklerini söyledi. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, yapılan bu tür etkinliklerin ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. Ayca, "Raftingi, Çukurca'da sürekli yapılan bir spor haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu düşünceyle ilçede rafting eğitim merkezi kurmayı planlıyoruz" dedi. Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı ise Zap Deresi'nde güzel bir etkinliğe şahit olduklarını belirtti. Zap'ın çok önemli bir bölge olduğunu ve turizme kazandırılması gerektiğini dile getiren Başkan Yardımcı, şöyle konuştu: "Ülkemizin sıfır noktasındayız ve biz ülkemizin her yerinde rafting yaptırmak istiyoruz. 'Ben 'Hakkari'ye gidiyorum' dediğimde, çoğu arkadaşım 'Hayır, gitme.' dediler. Ben onlara 'gideceğim' dedim. Hakkari gerçekten turizm potansiyeli yüksek, çok önemli bir ilimiz. Herkes buraya gelecek, turistlerin gelmesi için biz buradayız. Önümüzdeki günlerde göreceksiniz muhteşem bir Türkiye Şampiyonası yapılacak burada. Uluslararası şampiyona yapma hedefimiz de var."