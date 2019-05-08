(Görüntülü) Yüzme yarışında skandal olay

Ergin KARATAŞ / İZMİR, ()



MARMARİS'in ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Aquamasters Yüzme Yarışları'ndaki skandal görüntü sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Organizasyonun 1.5 kilometre açık su yarışmasının finalinde 40 yaşındaki eski milli yüzücü Tolga Öcal, yarışı genel klasmanda kendinden önce bitirmek üzere olan 13 yaşındaki Seyfi Diker'i denizden çıkarken iterek düşürdü. 5 Mayıs Pazar günü İçmeler'de gerçekleşen 1500 metre yarışında 11-13 yaş grubunda yarışan Deniz Yüzme Spor Kulübü'nden Seyfi Diker, çekişmeli geçen parkuru en önde tamamlayıp sudan birinci çıktı. Bu esnada 40-44 yaş kategorisinde yarışan ve 10. kez gerçekleştirilen aynı organizasyonda daha önce birçok genel klasman şampiyonluğu bulunan Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal, finiş çizgisinde sudan hemen önünde çıkan kendisinden 27 yaş küçük sporcuya çarparak düşürdü.



Kadınlar kategorisinde yarışa ferdi olarak katılan Ukraynalı Iryna Bolshakova, olayın ardından yarışı ilk sırada bitirirken Tolga Öcal çizgiyi ikinci sırada geçti. Küçük sporcu Seyfi Diker ise göz yaşlarına boğulup çizgiyi geçer geçmez yere yıkıldı. Diker, olayın ardından sağlık kabinine götürüldü. Yarışı 22.03'lük derecesiyle tamamlayan Öcal, madalya törenini beklerken hakemler sporcuyu hareketinden dolayı diskalifiye ederek 22.58'le büyüklerde ikinci sırada denizden çıkan Okan Ulaş'ı birinci ilan etti. Seyfi Diker de 22.01'lik dereceyle hem kendi kategorisinde hem de tüm yaş grubundan sporcuların yer aldığı genel klasmanda şampiyon ilan edildi. Olayın görüntülerinin sosyal medyada yer alması sonucu açıklama yapan eski milli yüzücü Tolga Öcal, havanın kapalı, gözlüğünün buğulu olması nedeniyle küçük sporcuyu görmediğini, çarptığını da fark etmediğini iddia etti. Öcal, yarış sonrası Diker'le çekilen fotoğrafını da paylaşıp özür diledi.