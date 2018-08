(Görüntülü) Yeni Malatyasporlu Adem ve Khalid, yeni sezondan umutlu (2)

Taha AYHAN/MALATYA, () Yeni Malatyaspor'un forveti Khalid Boutaib ve takım kaptanı Adem Büyük, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi. Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan Sarı - kırmızılılar, yeni sezona çift idmanla hazırlanıyor. İdman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan sarı- kırmızılı takımın Faslı oyuncusu Khalid Boutaib, Fenerbahçe iddialarına ilişkin, "İlk maç çok yaklaştı, sadece ona konsantre oluyorum, başka şeylere değil. Transferle ilgili her yerde konuşulan şeyler var, ben bunları kafama takmıyorum. Burasıyla ilgileniyorum. Burada sözleşmem var. İlk maç çok yaklaştı, sadece ona konsantre oluyorum, başka şeylere değil" yanıtını verdi. Khalid, bir gazetecinin, 'Geçen sezonki takımla bu sezonki takım arkasındaki fark nedir' sorusuna, "İki takımı kıyaslamak yanlış olur. Tabi ki gelenlerden çok giden oyuncularımız oldu bu sene. Ama yönetim bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor ve iyi bir takım kurmaya hazırlanıyor. Benim umudum geçen seneki kadar en azından iyi bir takım olmamız" cevabını verdi. Boutaib, geçen sezon gol yollarında yaşanan sıkıntılarla ilgili de, "Şimdi şöyle bir şey var; biz pek fazla gol atamıyorduk ama çok az da gol yiyorduk. Bu seneyi aynı şekilde bana önerseler yine kabul ederim. Çok fazla gol atmamayı, ama çok fazla gol yememeyi ve kümede kalmayı, iyi bir yerde bitirmeyi her şeye değişirim şu anda" dedi. Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Adem Büyük ise yaptığı açıklamada yeni katılacak oyuncuların kendi motivasyonlarını artıracağını söyledi. Adem, şunları söyledi: "Ligin başlamasına da çok kısa bir süre kaldı. Duyuyoruz, gelen arkadaşlarımız var, bir an önce bize katılmaları gerekiyor. Lige iyi başlama adına önemli bu bizim için. Motivasyonumuzu da artıracaktır. Öncelikle yeni sezon tekrar herkese hayırlı olsun. Burada ilk antrenmanlara başlarken çok iyi başlamıştık. Takım olarak, transferler hariç, geçen seneki kemik kadroyu koruyarak çok iyi bir şekilde başlamıştık hazırlıklara. Ama daha sonrasında yaşadığımız bazı şansızlıklar, işte çok fazla sakat vermemiz belki hazırlık dönemimizi biraz etkilemiş görünebilir. Ama şöyle bir şey var, elimizdeki mevcut kadroyla en iyisini de yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim elimizde olan bir şey değil bu. Bizim görevimiz çıkıp en iyi şekilde mücadelemizi verip, çalışıp lige hazırlanmaktı. İki dönem kampı da eksik olmamıza rağmen iyi geçirdik diye bilirim. Daha önce de söyledim, buraya gelecek olan yeni arkadaşlarımızın bir an önce gelmesi lazımdı, en azında ikinci kamp dönemine yetişmesi lazımdı. Ancak bu futbolcu ve teknik ekip tarafından değil, yönetim tarafından kaynaklanmış bazı nedenlerden dolayı olabilir. Tabi o işe biz fazla karışamayız. Onlar da kendi planları doğrultusunda hareket ediyorlar. Ligin başlamasına da çok kısa bir süre kaldı. Duyuyoruz, gelen arkadaşlarımız var, bir an önce bize katılmaları gerekiyor. Lige iyi başlama adına önemli bu bizim için. Motivasyonumuzu da artıracaktır. Her sene lig zorlaşıyor. Bizim ligimiz böyle. Geçen seneki kadromuzdan çok fazla bir şey değişmedi, ama önemli oyuncular gitti. Onların yerini doldurmamız gerekiyordu. Yönetim bunun için sıkı bir şekilde çalışıyor, teknik ekip de aynı şekilde. Umarım en kısa sürede aramıza katılırlar. Çünkü çok kısa bir zamanımız kaldı. O süre içinde de yeni gelen arkadaşlarımıza yardımcı olacağız ve en iyi şekilde takıma uyum sağlamalarına yardımcı olacağız."