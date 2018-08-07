(Görüntülü) Yeni Malatyaspor'da Göztepe hazırlıkları -1  

Taha AYHAN MALATYA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, yeni sezonun ilk haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde bugün yaptığını antrenmanla sürdürdü. Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmana hafif sakatlıkları bulunan Azubuike ve Eren katılmadı. Antrenman öncesinde saha ortasında futbolcularla bir toplantı yapan Erol Bulut, Göztepe maçının önemine dikkat çekerek, zorlu bir sezona gireceklerini söyledi. Antrenman dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlarken, taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi. İdman başlamadan önce gazetecilere açıklamada bulunan sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Erol Bulut, hazırlık maçının kendileri açısından iyi bir test olduğunu belirterek, şunları söyledi En güzel tarafı ise karşılaşmanın ikinci yarısında genç arkadaşlarımızı oynattık ve yakından izleme fırsatımız oldu. İkinci yarıda maçın skorunu değiştirerek 2-1 kazanmasını bildik. Geriden gelerek maçı kazanmak önemliydi. Şimdi önümüzde Göztepe maçı var. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geç gelen transferler var. Sakatlıktan yeni çıkan arkadaşlarımız var. Sakat olan oyuncularımız var. Bunların hepsini göz önünde bulundurarak ilk hafta maçına hazırlanıyoruz.

GUILHERME BİR ADIM ÖNDE

Yeni transferlerin henüz istediği seviyede olmadığını kaydeden Bulut, Brezilyalı oyuncu Guilherme'nın bir adım daha önde olduğunu ifade etti. Mitchell Donald'ın antrenman eksiği olduğunu kaydeden Bulut, Donald ve Erkan Kaş henüz hazır değil. İkisinin de 4-5 haftaya ihtiyacı var. Tahmin ediyorum hazır olmayan arkadaşlarımız milli maç arasından sonra daha hazır hale gelecektir. Ahmet, Buğra ve Adem de takımla birlikte 10 gündür çalışıyor. Çok fazla eksikleri kalmadı. Göztepe maçında kadroda olacaklar. Genç arkadaşlarımız şu an bize katkı sağlayamayacaklar ama bunlar önümüzdeki yıllarda gelecek vaadeden isimler. İsmail, Gökhan ve Hüseyin önümüzdeki yıllarda etkili olacaklardır. Onların takımlarında sürekli oynaması gerekiyor. U21 Ligi'nden daha iyi bir ligde mücadele etmeleri gerekiyor. O yüzden onların kiralık gönderilmesini öngördük. İnşallah bu zaman zarfında kendilerini daha çok geliştirirler. Elimizdeki futbolculardan orta saha ve defans bölümünde pozisyon gereği bazı değişiklikler yapmamız gerekecek. Onun hazırlıklarını bu hafta boyunca çalışacağız diye konuştu.

SEZONA 24 KİŞİYLE BAŞLAYACAĞIZ

Hollandalı oyuncu Nacer Barazite'nin takıma geri dönmesini de değerlendiren Erol Bulut şunları söyledi Barazite gitti ancak anlaşamadı tekrar geri döndü. Onunla ilgili zaten kendisiyle konuşuldu. 31 Ağustos'a kadar zamanı var. Onun dışında zaten bazı liglerde transfer sezonu devam ediyor ve elimizde olanları çıkarmaya çalışacağız. 24 kişilik kadro ancak bulundurabiliyoruz. Barazite eğer ayrılırsa yerine bir futbolcu daha alabiliriz. Sezona 24 kişilik mevcut kadroyla girmiş olacağız.