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(Görüntülü) Yeni Amasyaspor yeni sezonu açtı

Sinan HARMANCI/AMASYA,() Bölgesel Amatör Bal Ligi ekiplerinden Yeni Amasyaspor Kulübü, Manga grubunun konseriyle 2018-2019 futbol sezonunu açtı. Yeni Amasya Spor Salonu’nda düzenlenen konser öncesinde sezon açılışı için hazırlanan...

Sinan HARMANCI/AMASYA,() Bölgesel Amatör Bal Ligi ekiplerinden Yeni Amasyaspor Kulübü, Manga grubunun konseriyle 2018-2019 futbol sezonunu açtı. Yeni Amasya Spor Salonu’nda düzenlenen konser öncesinde sezon açılışı için hazırlanan programda ilk olarak Yeni Amasyaspor Kulüp Başkanı Ali İhsan Üzüm, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir ve Amasya Valisi Osman Varol birer konuşma yaparak yeni sezonda yeşil-beyazlı takıma başarılar dilediler. Daha sonra Kulüp Başkanı Üzüm, takıma verdikleri destek ve katkılarından dolayı Belediye Başkanı Özdemir, Vali Varol ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç'a plaket takdim etti. Yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular taraftarlara tanıtıldı. Ardından Manga grubu sahneye çıkarak salondakileri coşturdu. Manga grubu 2 saat sahnede kalırken, programa yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

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