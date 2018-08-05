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(Görüntülü) Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali sona erdi

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI(Hatay) () - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 18'incisi kutlanan Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali, düzenlenen güreş yarışmaları ile sona erdi. Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy'deki güreş alanında...

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI(Hatay) () - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bu yıl 18'incisi kutlanan Yayladağı Kültür ve Aba Güreşi Festivali, düzenlenen güreş yarışmaları ile sona erdi.

Yayladağı ilçesine bağlı Şenköy'deki güreş alanında yapılan müsabakalara 8 kentten 630 sporcu katıldı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan karşılaşmalarda, sporcular 11 sıklette karşılaştı. Kendi sıkletinde başarılı olan sporculara ödül verildi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, etkinliğini bu yıl daha görkemli olduğuna ve Aba Güreşi'nin Hatay'da yaygın bir spor dalı olduğuna dikkat çeken Kalkan, "Aba Güreşi'nin anavatanı Yayladağı'dır. Bu yüzden Aba Güreşi'nin bilinirliğini daha da arttırmak istiyoruz. Festivalimiz bu yıl geçen yıllara göre daha görkemli ve yoğun geçti" dedi.

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