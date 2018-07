(Görüntülü) Wimbledon şampiyonu Yankı Erel: "Çeyrek finalde sonra ilk kez inandık"

Durmuş: "Yankı özeldir, özel bir sporcudur" Kakulia: "Büyük fedakarlıklar gösterdik" Akgün: "Saha dışında büyük heyecan yaşadık" Buse Nur ARSLANOĞLU - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, () Wimbledon genç çiftlerde şampiyon olarak Türk spor tarihinde bir ilki gerçekleştiren 17 yaşındaki Yankı Erel, basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Erel'in yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, genç sporcunun antrenörü Nika Kakulia ve TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgül de yer aldı. Mutluluğunu dile getiren Erel, "Çeyrek finalden sonra ise ilk kez kupayı alacağımıza inandık ve inancımız gerçeğe dönüştü. Bu kupanın yaşattığı heyecan gerçekten tarifsiz. Wimbledon'ın çok farklı olduğunu duymuştum ama ortamı soluyana kadar gerçekte ne ifade ettiğini anlayamamıştım. Oradaki iki hafta kariyerimin devamı için bana büyük tecrübe oldu" dedi. EREL: "ÇEYREK FİNALDEN SONRA İLK KEZ İNANDIK" Tenise 6 yaşında Tekirdağ Spor Kulübü'nde başladığını söyleyen Yankı Erel, tenis macerasının yanı sıra Wimbledon'daki başarı yolculuğunu da anlattı. Yaşadığı heyecanı basın mensuplarıyla paylaşan Erel, "6 yaşında, Tekirdağ Spor Kulübü'nde tenise başladım. İlk antrenörüm İsmail Ata ile birlikte başladım ve o söylemişti devam etmem gerektiğini. Turnuvanın başlangıcı bizim için çok zor oldu. Benim Hırvat bir partnerim vardı ancak son 1 hafta kala sakat olduğunu ve gelemeyeceğini haber verdi, ardından Koreli bir arkadaşla anlaştım ancak o da 3 gün kala sakat olduğunu ve gelemeyeceğini söyledi. En son antrenörüm Nika'nın önerisiyle Otto ile anlaştık. Çok ağır bir mağlubiyet yaşadık ancak ikinci hafta daha büyük bir konsantre ile çıktık ve ilk turu çok zor rakipleri yenerek geçtik. İkinci turda ise onlardan daha zayıf bir ekiple karşılaştık ancak çok daha stresli bir maç oldu, partnerimin oyuna giremediğini düşündüm ve ilk seti kaybettik. İkinci sette maç puanı çevirdik, bana attılar ve karşılamayı ben yaptım. Sete dönüp önce seti ardından da maçı kazandık. Çeyrek finalde de çok zor bir maç oynadık, önemli rakiplerimiz vardı. Elimizden geleni yapacaktık elbette ama partnerimin yenmeyi beklemediğini görebiliyordum tabii. Çeyrek finalden sonra ise ilk kez kupayı alacağımıza inandık ve inancımız gerçeğe dönüştü. Bu kupanın yaşattığı heyecan gerçekten tarifsiz. Wimbledon'ın çok farklı olduğunu duymuştum ama ortamı soluyana kadar gerçekte ne ifade ettiğini anlayamamıştım. Oradaki iki hafta kariyerimin devamı için bana büyük tecrübe oldu. Bundan sonra Amerika Açık ve 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edeceğim" ifadelerine yer verdi. DURMUŞ: "YANKI ÖZELDİR, ÖZEL BİR SPORCUDUR" Yankı Erel'in başarısıyla gurur duyduklarını belirten Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Yankı özeldir, özel bir sporcudur" dedi. Durmuş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugün de tarihimizde bir ilk olan başarının toplantısını yapmak için buradayız. Yıllardır bizler hep bir sistemin başarı getireceğine inandık ve bunu savunduk. Hep birlikte bir sistem üretip, dünyada var olacaksak bunun mücadelesini verdik ve Yankı'nın özelinde bugün bunu anlatma fırsatı bulduk. Yankı, tenisteki en büyük organizasyonda şampiyon olarak tüm ülkeyi gururlandırdı. Bu başarı Türkiye'yi bir tenis ülkesine dönüştürme projelerimizin meyve vermeye başladığının en büyük kanıtlarından biri. Gençlerde dünyanın en büyük kupalarından birini ülkemize getirdik. Yankı, ülke olarak gurur duymamızı sağladı. Bizler Türkiye'nin tenis ülkesi olması yolunda yaptığımız projelerin keyfini yaşıyoruz, bugün geleceğe ümitle bakmamızı sağladı. Yankı, özeldir, özel bir sporcudur. Bugün çiftlerde, ileride teklerde şampiyon olacağına inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte hedefimiz bu başarıları büyüklere, profesyonel seviyeye taşımak. Federasyon olarak sponsorlarımız, bakanlığımız ve kulüplerimizin katkılarıyla da bunu başaracağımıza eminiz. Emin olabilirsiniz ki dünyada benzeri olmayan çalışma ortamına sahibiz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza burada ayrı bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Sporcularımız imkanlar, tesisler ve projeler başta olmak üzere her türlü desteği arkalarında hissediyor. Yankı, 15 Temmuz gibi büyük önem arz eden günde kupaya uzandı. Kupayı da şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerine armağan etti. Bu, sportif başarısının yanında değerlerine sahip çıkan bir genç olduğunun göstergesi. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Toplantının sonunda siz değerli basın mensuplarına da teşekkür etmek istiyoruz. Dünya Kupası finali gibi tüm dünyanın dikkatlerinin üzerinde olduğu bir günde gelen kupaya hak ettiği değeri gösterdiniz. Ekranlarınızda ve sayfalarınızda büyük yer açtınız." KAKULIA: "BÜYÜK FEDAKARLIKLAR GÖSTERDİK" Genç sporcunun antrenörü ve bu süreçte en büyük destekçilerinden biri olan Nika Kakulia, "Gerçekten çok büyük bir şey bu kupayı Türkiye'ye getirmek. Benim için de çok büyük bir gurur oldu. 10 yıldır Türkiye'deyim, Yankı ve ekibiyle beraber kazanmak gerçekten çok güzel. Çok heyecanlıydı. Buraya gelebilmek için büyük fedakarlıklar gösterdik. Ben sürekli destekliyordum ama asıl iş Yankı ve partnerindeydi. Çıktılar ve en iyisini yaptılar her ikisini de yürekten tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. AKGÜN: "SAHA DIŞINDA BÜYÜK HEYECAN YAŞADIK" İki hafta boyunca turnuvayı yerinde takip eden ve Yankı Erel'e destek olan TTF Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Akgül ise, "Yankı'nın başarısı bizim için çok önemli. Bu süreçte Yankı her gün korta çıkarken biz de saha dışında büyük bir heyecan yaşadık. Bizi gururlandırdığı için oyuncumuza teşekkür ediyorum" dedi.