(Görüntülü) Voonka, A Milli Basketbol Takımı'nın yeni sponsoru oldu (3)

Türkoğlu: "Oyuncu olduğum ve yönetici olduğum dönemlerde milli takım benim için hep kutsal olmuştur" Keçelioğlu: "Daha sağlıklı yaşam düzenli spor yapmasıyla mümkündür" Olgucan KALKAN - Fatih UZUNER - Doğanay YAVUZ / İSTANBUL, () Türkiye Basketbol Federasyonu besin takviye markası Voonka ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen sponsorluk anlaşmasına Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Voonko Markası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Keçelioğlu katıldı. A Milli Erkek basketbol takımının Haziran aynının sonunda Dünya Şampiyonası'na katılmak için maçlar oynayacağını ifade eden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Sezonlarını tamamlayan milliler bir araya gelmiş bulunmakta. Bugün FIBA'ya milli takım için seçilen 20 kişilik kadro gönderilecek. Ufuk hocam 12 kişilik kadroyu belirleyecek. Oyuncu olduğum ve yönetici olduğum dönemlerde milli takım benim için hep kutsal olmuştur. Geçtiğimiz hafta ligimizin ana sponsorunu kutlarken şimdi A Milli Basketbol Takımı'mızın sponsorluğunu kutluyoruz. Bugün sizlerle yerli sermaye ile kurulan Voonka'nın A Milli Basketbol Takımı'mızın besin tedarikçisi sponsoru olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Gençlerin gelişim ve mutluluğu adına besin takviyesi çok önemlidir. Milli takımımız sayesinde isimlerini daha ileriye taşıyacaklarına inancım tam" dedi. KEÇELİOĞLU: "DAHA SAĞLIKLI YAŞAM DÜZENLİ SPOR YAPMASIYLA MÜMKÜNDÜR" Sağlıklı bir yaşam için spor yapmanın önemine dikkat çeken Kadir Keçelioğlu, "2012 yılında ailemiz olarak insanlığa fayda sağlamak için yola çıktık. Ürettiğimiz 50'den fazla besin zincirimizle herkese faydalı bir yaşam ortağı olmaya çalışıyoruz. Sağlıklı besin ortağı demek basit bir pazarlama işlevi değildir. Sağlıklı yaşam ortağı olmak, basitçe bir hizmet anlayışını benimsemekti. Bunun başında spor gelmektedir. Daha sağlıklı yaşam düzenli spor yapmasıyla mümkündür. Spor, yarışmacı olma dışında sağlıklı yaşam içinde yapılmalıdır. Milli takım ile kendi sloganımız olan 'Destek ol Ayakta Kal' misyonumuzu gerçekleştireceğimizi düşünmekteyim. Yapacağımız bu iş birliği bizlere büyük fırsatlar verecektir. Basketbolun artan başarısı bizlere de olumlu olarak yansıyacaktır. Tüm Kadın ve Erkek basketbol takımlarımıza önümüzdeki turnuvalarda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.