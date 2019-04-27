(Görüntülü) Volkan Demirel'den sert tepki

"Biz kendi halimize düştük. Bize kimse dil uzatamaz"

"Gelsin benden özür dilesin. Tüm camiadan özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletirim. Herkes haddini bilsin"

Mustafa AKIN - İSTANBUL /

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.



Bordo-mavili ekibin personeliyle ilgili yayıncı kuruluşa konuşan tecrübeli kaleci şunları söyledi;



"Oynamadığım için buraya gelmem gereksiz görülebilir. Ben de gereksiz görüyorum. Biz kendi halimize düştük. Bize kimse dil uzatamaz. Kendi derdimiz bizi ilgilendirir. Herkese de haddini bilmesini gerektirir. Trabzonspor'un analizcisi midir, tercümanımıdır nedir, tam içeri girerken arkamdan gereksiz laflar söyledi. Kendisinden, benden özür dilemesini rica edeceğim. Gelsin benden özür dilesin. Tüm camiadan özür dilesin. Yoksa ben gider otobüsten alıp özür diletirim. Herkes haddini bilsin. Belki o doğduğundan beri burada mağlubiyet yüzü görmüyoruz. Burası Türkiye'nin en büyük kulübüdür" ifadelerini kullandı.



Bu arada Volkan Demirel, stat çıkışında da kendisine yöneltilen mikrofonlara, "Benden ve Fenerbahçe taraftarından özür dilemesi gerekiyor" dedi.