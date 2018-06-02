(Görüntülü) Velilerden Fenerbahçe Genel Kurulu'na tepki (Haberin ek görüntüleri)
02 Haziran 2018 Cumartesi 17:46
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