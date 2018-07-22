Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Trabzonspor’un kayıt defteri çalındı
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Destici'den bedelli askerlik açıklaması
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar vurdu: 3 PKK’lı öldü
Hakkari’de İHA tespit etti, uçaklar...
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama
Kılıçdaroğlu'na 'Siyasetin CEO'su' pankartıyla karşılama

(Görüntülü) Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası sona erdi

Turnuvada Türkiye şampiyon oldu Mustafa AKIN  İstanbul,() Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası'nda, 130 Kiloda Rıza Kayaalp, 67 kiloda Murat Fırat ve 77 kiloda Fatih Cengiz altın madalya kazandı. İstanbul Bağcılar...

Turnuvada Türkiye şampiyon oldu
Mustafa AKIN  İstanbul,()
Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası'nda, 130 Kiloda Rıza Kayaalp, 67 kiloda Murat Fırat ve 77 kiloda Fatih Cengiz altın madalya kazandı.
İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda 36'ncısı gerçekleşen turnuvada, 4 altın, 4 gümüş ve 2 de bronz madalya kazanan Türkiye toplam 10 madalya ile turnuvayı 191 puanla 1'inci sırada tamamladı. Dün gerçekleşen finallerde 55 kiloda Ekrem Öztürk Altın, 63'de Rahman Bilici, 72 kiloda Murat Dağ ve 82 kiloda Emrah Kuş gümüş madalya kazanırken, 72 kiloda Cengiz Aslan ve 97 kiloda Süleyman Demirci ise bronz madalyanın sahibi olmuştu. Bugün yapılan finallerde ise 130 Kiloda Rıza Kayaalp, 67 kiloda Murat Fırat ve 77 kiloda Fatih Cengiz rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaşırken, Ensar Karabacak ise gümüş madalya kazandı. Böylelikle Türkiye turnuvayı 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ve 191 puan ile şampiyon olarak tamamladı.
BELARUS VE AZERBAYCAN TAKİP ETTİ
Türkiye'nin ardından turnuvada 121 puan toplayan 2 ülkeden biri olan Belarus ikinci olurken, Azerbaycan ise üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye Güreş Federasyonu başkanı Musa Aydın son yılların en başarılı turnuvalarından birini daha geride bıraktıklarını belirterek, Gerek katılım gerek organizasyon, gerekse de sporcularımızın ortaya koyduğu performans olarak son derece başarılı bir organizasyonu geride bıraktık. Özellikle UWW yetkilileri de turnuvamıza tam not verdi. Dünya şampiyonası öncesinde tüm takımlar için önemli bir sınav niteliğindeydi. Bu turnuva artık geride kaldı. Şimdi önümüzdeki hafta yapacağımız Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'na odaklandık. Oraya da katılım bir hayli fazla olacak ve derece yapmış önemli güreşçiler İstanbul'a gelecekler. Bu iki turnuvaya baktığımızda mini bir dünya şampiyonası organize ediyoruz diyebiliriz. Ben tüm sporcu, yönetici ve turnuvamıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328