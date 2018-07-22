(Görüntülü) Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası sona erdi

Turnuvada Türkiye şampiyon oldu

Mustafa AKIN İstanbul,()

Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası'nda, 130 Kiloda Rıza Kayaalp, 67 kiloda Murat Fırat ve 77 kiloda Fatih Cengiz altın madalya kazandı.

İstanbul Bağcılar Spor Salonu'nda 36'ncısı gerçekleşen turnuvada, 4 altın, 4 gümüş ve 2 de bronz madalya kazanan Türkiye toplam 10 madalya ile turnuvayı 191 puanla 1'inci sırada tamamladı. Dün gerçekleşen finallerde 55 kiloda Ekrem Öztürk Altın, 63'de Rahman Bilici, 72 kiloda Murat Dağ ve 82 kiloda Emrah Kuş gümüş madalya kazanırken, 72 kiloda Cengiz Aslan ve 97 kiloda Süleyman Demirci ise bronz madalyanın sahibi olmuştu. Bugün yapılan finallerde ise 130 Kiloda Rıza Kayaalp, 67 kiloda Murat Fırat ve 77 kiloda Fatih Cengiz rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaşırken, Ensar Karabacak ise gümüş madalya kazandı. Böylelikle Türkiye turnuvayı 4 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 10 madalya ve 191 puan ile şampiyon olarak tamamladı.

BELARUS VE AZERBAYCAN TAKİP ETTİ

Türkiye'nin ardından turnuvada 121 puan toplayan 2 ülkeden biri olan Belarus ikinci olurken, Azerbaycan ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu başkanı Musa Aydın son yılların en başarılı turnuvalarından birini daha geride bıraktıklarını belirterek, Gerek katılım gerek organizasyon, gerekse de sporcularımızın ortaya koyduğu performans olarak son derece başarılı bir organizasyonu geride bıraktık. Özellikle UWW yetkilileri de turnuvamıza tam not verdi. Dünya şampiyonası öncesinde tüm takımlar için önemli bir sınav niteliğindeydi. Bu turnuva artık geride kaldı. Şimdi önümüzdeki hafta yapacağımız Yaşar Doğu Serbest Güreş Turnuvası'na odaklandık. Oraya da katılım bir hayli fazla olacak ve derece yapmış önemli güreşçiler İstanbul'a gelecekler. Bu iki turnuvaya baktığımızda mini bir dünya şampiyonası organize ediyoruz diyebiliriz. Ben tüm sporcu, yönetici ve turnuvamıza emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.