(Görüntülü) Vefa Küçük, divan başkanlığını torununa devretti

Vefa Küçük: 23 Nisan'ın anlamını ve önemini, çocuklarımıza, gençlerimize yaşatmak istedik ''Cumhuriyetimiz ve kulübümüz var olduğu müddetçe 23 Nisan kutlamalarını kulübümüz Türkiye'nin bütün yöresinde kutlayacaktır'' ''Divan Başkanlığı görevini torunuma bırakıyorum'' Mustafa AKIN / İstanbul,() - Fenerbahçe Kulübü Çocuk ve Gençlik Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde etkinlik düzenledi. Etkinlikte palyaçolar, oyun alanları, atölyeler, açık alan etkinlikleri, sahne şovları gibi bir çok eğlenceli aktivite katılımcıların beğenisini topladı. Organizasyona damadı Tolga Okkey, kızı Ayşegül Küçük Okkey, torunları Can-Selim Okkey ve kız kardeşi Nazlı Ercan ile birlikte gelen Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, ''23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması için hep beraber buradayız. Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o günkü meclis üyeleri ve silah arkadaşlarına sevgilerimizi, saygılarımızı ve rahmetlerimizi sunuyoruz. Kulübümüz, başkan ve yönetimimizi çok güzel bir düzenleme yaptı. 23 Nisan'ın anlamını ve önemini çocuklarımıza, gençlerimize burada yaşatmak istedik. İnşallah Cumhuriyetimiz var olduğu müddetçe, kulübümüz var olduğu müddetçe 23 Nisan kutlamalarını kulübümüz Türkiye'nin bütün yöresinde kutlayacaktır'' dedi. ''DİVAN BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ TORUNUMA BIRAKIYORUM'' Vefa Küçük, Divan Başkanlığı görevini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hangi torununa devredeceğinin sorulması üzerine, ''Divan Başkanlığı koltuğunu ben gençlere bırakırım ama 2014 yılında başkanlığı rahmetli Yüksel Günay'dan 82 yaşında devraldım. Herhalde büyük torunuma münasip. Gençlik Kulübümüzün üyesi olduğu için ona bırakıyorum'' diye konuştu. Vefa Küçük'ün Divan Başkanlığını bıraktığı torunu Can Okkey ise, ''Böyle bir şey olsa çok mutlu olurdum'' şeklinde konuştu.