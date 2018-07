(Görüntülü) Valbuena: "Herkesin mutlu olacağı bir Fenerbahçe için gayret edeceğiz"

"Geçtiğimiz sezon çok fazla hata yaptık" "Doğru noktaya gelebilmek için zamana ihtiyacımız var" MUSTAFA AKIN / LOZAN,() Fenerbahçe hazırlık maçında Lozan'a 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Doğru noktaya gelebilmeleri için zaman ihtiyaçları olduğunu ifade eden Valbuena, "Şu an hazırlık dönemi içindeyiz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yeni sezona en iyi şekilde hazır olabilmek için gerçekten çok çalışıyoruz. Fiziksel durumumuzu yukarıya çıkarmaya çalışıyoruz. Tabi ki zamana ihtiyacımız var ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendirme gayreti içindeyiz. Yeni bir hocamız var ve kendi fikirlerini bize aktarmaya gayret gösteriyor. Şu anda onun bizden isteklerine saygı duyarak yola çıktık. Doğru noktaya gelebilmek için çok daha zamana ihtiyacımız var" dedi. "HERKESİN MUTLU OLACAĞI BİR FENERBAHÇE İÇİN GAYRET EDECEĞİZ" Cocu'nun kendine has bir çalışma tarzı olduğunu belirten Valbuena, "Hocamız şu ana kadar bizimle genel konuşmalar yaptı. Teknik direktörümüz geçen sezon neler eksikti bunu gayet iyi şekilde görecektir. Kendi fikirleri var, kendi çalışma tarzı var. Bundan sonraki dönemde bizimle bire bir görüşmeler de yapacak. Benimle de mutlaka görüşecektir. 15 günde gördüğüm kendisini oyuncularını tamamen adayan bir teknik direktörümüz var şu anda. Bana göre futbolcu grubu için bu son derece önemli bir durumdur. Herkesin mutlu olacağı bir Fenerbahçe için gayret edeceğiz" şeklinde konuştu. "GEÇTİĞİMİZ SEZON ÇOK FAZLA HATA YAPTIK" Sezona başlarken hedefimiz kesinlikle ligi ikinci bitirmek değildi ama bu şekilde noktalandı. Bu kulübün hedefi her zaman şampiyonluktur. Şampiyon olmak istiyorsanız da şampiyonluğun gereklerini yerine getirmek zorundasınız. Bana göre biz şampiyon olmak için gerekenleri yapmadık. Geçtiğimiz sezon çok fazla hata yaptık. Çok fazla eksik şey vardı. Yapmamız gereken ama yapmadığımız çok şey vardı. Bunları düzeltmeye çalışıyoruz şimdi. Yeni hocamız var kendi fikirleri var. Geçtiğimiz sezon yapmadığımız şu an çok yaptığımız çok şey var yeni teknik direktörümüzle. Eksiklerimizi kapatıyoruz. Çok daha iyi olacağımıza inanıyorum bu sezon. Çok iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Takım halinde de umarım mutlu bir sezon geçiririz. Gerek ligde gerekse Avrupa'da başarılı olmak istiyoruz. Kesinlikle Şampiyonlar Liginde olmalıyız. Çünkü, Şampiyonlar Ligi de bizim için çok önemli bir hedef. Fenerbahçe'deki herkes için çok önemli bir hedef Şampiyonlar Ligi. Umarım sezona orada olarak başlarız" ifadelerini kullandı.