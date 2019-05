(Görüntülü)VakıfBank'ın yıldızları şampiyonluğu değerlendirdi (özel)

Melis Gürkaynak: Başardığımız için mutluyum "Hedef tüm kupaları kazanmak" "Biz değerleri olan bir kulübüz" Gizem Görge: Her mağlubiyetten sonra daha güçlü ayağa kalkmayı başlardık "Katıldığımız her kulvarda şampiyonluk için mücadele ediyoruz" Tuğba Şenoğlu: Takımımla ve tüm staffla gurur duyuyorum "Tüm kupaları kazanalım istiyorum" Ebrar Karakurt: Şampiyon olacağımızı biliyorduk çünkü hiç vazgeçmedik İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / İSTANNBUL,() Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 11'inci şampiyonluğuna ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın kaptan Melis Gürkaynak, Gizem Örge, Tuğba Şenoğlu ve Ebrar Karakurt Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. GÜRKAYNAK: BAŞARDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM Çok büyük bir başarı yakaladıklarını ifade eden VakıfBank Kaptanı Melis Gürkaynak, "Zorlu olacağını biliyorduk. Giovanni Guidetti, rakibimizin Eczacıbaşı olduğunu söylediğinde; 'Çok uzun bir yolumuz var' dedi. Geçen sezon da Eczacıbaşı'na karşı 5 maç oynamıştık. Kazanan taraf biz olduğumuz için tabii ki mutluyuz. Eczacıbaşı'nın da çok iyi bir kadrosu vardı ve iyi mücadele ettiler. Bu kadar uzun ve stresli bir sezondan sonra seriyi 5 maça uzatmak hem onlar, hem de bizim için kolay değildi. Başardığımız için mutluyum. Şampiyonluğu kazanmak bizim için ayrı bir keyif" dedi. "HEDEF TÜM KUPALARI KAZANMAK" Hedefin her zaman daha çok kupa olduğuna vurgu yapan Gürkaynak, "Her zaman hedef tüm kupaları kazanmak ve yarıştığımız bütün maçları almak. Dünya şampiyonluğu, Avrupa 3'üncülüğü ve şimdi de ligi şampiyon olarak bitirdik, sezonu 2 kupayla kapatmış olduk. Seneye tüm katıldığımız kupaları kazanmayı diliyorum. Sezonu kupayla kapatmak çok keyifli" şeklinde konuştu. "BİZ DEĞERLERİ OLAN BİR KULÜBÜZ" Başarılar için devamlılığı sağlamanın önemine dikkat çeken Gürkaynak, "Biz değerleri olan bir kulübüz. Buna inanıyorum. Yıllardır VakıfBank'ta oynuyorum. Hatta bir reklam filmimiz var; bir kere olursun şans derler, 2 kez olursun tesadüf derler." Biz bu sürdürülebilir başarıyı kazanabilmek için çok büyük emek sarf ediyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Sahaya yüreğini koyabilen oyunculardan oluşan bir takımız" açıklamasında bulundu. ÖRGE: HER MAĞLUBİYETTEN SONRA DAHA GÜÇLÜ AYAĞA KALKMAYI BAŞLARDIK Sezon boyunca çok emek verdiklerini ve sonunda şampiyonluk yaşadıklarını belirten Gizem Örge ise, "Çok yorucu bir sezondu. Genç bir takımız ve aramıza genç isimler katıldı. Onların sisteme alışmaları ve takım ruhunun oluşması açısından zor bir sezondu. Birçok beklenmedik mağlubiyet aldık. Her mağlubiyetten sonra daha güçlü ayağa kalkmayı başardığımız için, bu uzun seride de aynı 4'üncü maçtaki mağlubiyetten sonra daha güçlü ayağa kalkabildiğimiz için kupayı aldığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu. "KATILDIĞIMIZ HER KULVARDA ŞAMPİYONLUK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ" Bir çok kupa kazandığını ama VakıfBank forması ile daha çok kupalar kazanmak istediğini dile getiren Örge, "Vakıfbank'taki 6'ncı sezonum ve 6 sezonda 4'üncü şampiyonluğu yaşadım. Burada oynarken Dünya'da 3, Avrupa'da ise 4 şampiyonluk kazandım. Katıldığımız her kulvarda şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Sezon başında Dünya Kupası'nda şampiyonluk hedefliyorduk ve ilk konsantrasyonumuz orasıydı. Sezona kupayla başlamak önemliydi. Bu seviyede en önemli kupa Dünya Kulüpler Şampiyonası. Onu kazandığımız ve 11'inci lig şampiyonluğunu elde ettiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu. Örge son olarak hedefleri için de, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her kupada favori olmak, final oynamak ve kupayı almak" dedi. ŞENOĞLU: TAKIMIMLA VE TÜM STAFFLA GURUR DUYUYORUM Genç smaçör Tuğba Şenoğlu da, zor bir final serisi oynadıklarını belirtirken, "Çok stresliydik. Seride 2-1 öndeyken çok sıkı çalışarak seriyi şampiyon olarak tamamladık. Sezonu evimize kupa getirerek bitirdik. VakıfBank birçok kez şampiyon oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında Dünya şampiyonu da olduk. Daha sonra Avrupa 3'üncüsü olduk. Şampiyonluk kupasını da 11'inci kez kazanmış bulunuyoruz. Takımımla ve tüm staffla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. "TÜM KUPALARI KAZANALIM İSTİYORUM" Gelecek sezonlarda tüm kupaları VakıfBank ile kaldırmak istediğini vurgulayan Şenoğlu, "Tüm kupaları kazanalım istiyorum. Bizim buna gücümüz var. VakıfBank'ta aile gibiyiz ve iç içe çalışıyoruz. Herkesin arası birbiriyle çok iyi. Teknik heyet, takım ve VakıfBank Spor Kulübü olarak her şeye sahibiz ve bu nedenle hedefimiz her zaman büyük olacak" dedi. KARAKURT: ŞAMPİYON OLACAĞIMIZI BİLİYORDUK ÇÜNKÜ HİÇ VAZGEÇMEDİK VakıfBank'ın genç pasör çaprazı Ebrar Karakurt da, zor geçen bir sezonu kupa ile kapatmanın mutluğunu yaşadıklarını dile getirirken, "Bizim için zorlu bir süreçti. Seri 3-2 tamamlandı. Zaman zaman çok zorlandık. Sonunda şampiyon olacağımızı biliyorduk çünkü hiç vazgeçmedik. Final maçına çıkarken ki atmosfer çok güzeldi. O an şampiyon olacağımızı anlamıştık. Antrenörüme ve arkadaşlarıma bu güzel şampiyonluk için teşekkür ediyorum. Bu sezon geçen senelere göre daha genç bir kadroyduk. Bizim takımda örnek aldığımız sporcular voleybolu bıraktılar. Bu kadroyla iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Kaybettiğimiz maçlarda ve kupalarda asla vazgeçmeyerek kaybettik. Bu tutumu sahaya yansıttığımız için çok şanslıyız" açıklamasında bulundu.