(Görüntülü) VakıfBank, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu 1

Eczacıbaşı VitrA: 0 - VakıfBank: 3
Mustafa AKIN - İSTANBUL /
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Mehmet Gül
ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Kim Koung, Beyza Arıcı, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Gibbemeyer, Ezgi Dilik, Merve Atlıer, Meliha İsmailoğlu)
VAKIFBANK: Cansu Özbay, Robinson, Zehra Güneş, Sloetjes, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Güner)
SETLER: 17-25, 18-25, 21-25
SÜRE: 79 dakika (24, 26, 29)
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali 5'inci maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu.
Bu sonuçla VakıfBank, 11'inci şampiyonluğunu elde etti.
Karşılaşma sonrası düzenlenen ödül töreninde takımlara madalyaları ve kupa takdim edildi.