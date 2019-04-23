(Görüntülü) Ürkmezgil: Puanlara ihtiyacı olan bir takımdan 3 puan almak önemliydi

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, () - Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, "Ligin boyu artık kısaldı. Sivasspor gibi düşme hattının hemen üzerinde hala puanlara ihtiyacı olan bir takımdan 3 puan almak önemliydi” dedi.



Güzel bir maç olduğuna dikkat çeken Ürkmezgil, “İki tarafa geldi gitti. 1 puanın Sivasspor'a yeter hava da bir tarzı vardı. O da oyunu çok zorlaştırdı. Maçın son dakikalara kalmasının bence sebebi o oldu. Oyun bir hayli zorlu geçti. Burak'ın olağanüstü golü işi çözdü diyebiliriz. 3 takımın hatta Trabzon'un geriden gelip zorlamasıyla ilk 4 sıranın nasıl belli olacağı son ana kadar devam edecek. Her şey olabilir biz sonuna kadar bu işi kovalayacağımızı baştan beri söylüyoruz. İkinci yarı en çok puan toplayan takım olarak da bunun hep iddiası içerisinde olduk. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımızın bir nebze avantajı olacak sonra derbi oynayacağız. Başakşehir ve Galatasaray'da buraya gelecek Sivas zor bir deplasman bulunduğu konum itibariyle bizde zor bir deplasmanı geçtik diye düşünüyorum." diye konuştu.