(Görüntülü) Ünal Karaman Kulüp bütçesini zorlamayacak oyuncu bulmaya çalışıyoruz (2)

Osman ŞİŞKO TRABZON,()



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesirsilerinde basın toplantısı düzenledi. Göreve geldiği günden bugüne yaşanan süreci ve takımın son durumunu basın mensuplarıyla paylaşan Karaman transfer konusuna da açıklık getirdi.



KAMPA ALTYAPIDAN VE 1461'DEN OYUNCULAR KATILACAK



Ünal Karaman, altyapıdan ve 1461 Trabzon'dan gelecek raporlar sonucunda kampa altyapı ve 1461 Trabzon'dan oyuncuların da katılacağını ifade ederek, Şu an kadromuza kattığımız oyuncu yok. Altyapıdan 1461 Trabzon'dan ve kiralık oyunculardan katılım söz konusu. Altyapıdan arkadaşlardan rapor istedim. 1461Trabzon'dan rapor istedik. Bu raporlar ile Özkan hocamızla birlikte kamp kadrosu oluşturduk. Genç kardeşlerimizle 2 kere toplantı yaptık. Götürdüklerim değerli buradakiler değersiz böyle bir algı oluşmasını istemem. Her oyuncuyu tanıma fırsatı bulacağım. Hocalarımızın görüşleri benim için önemli olmuştur. Geldikten sonra gelmeyen oyuncuları izleyip antrenmanlara alacağım. Bir ayrı gayrılık söz konusu değil ortak amaç Trabzonspor. Şu ana dek kam kadromuzda bir tek Sosa ve Esteban yok. Bu iki oyuncunun mazeretlerini içeriği ve görüşleri alındıktan sonra değindirmeye alınacak'' dedi.



KULÜP BÜTÇESİNİ ZORLAMAYACAK OYUNCU BULMAYA CALIŞIYORUZ



Karaman kısa zaman içerisinde kulüp bütçesini zorlamayacak transferlerin takıma dahil edileceğinin müjdesini vererek, ''Geçen senedeki kadroya baktığımızda 3 oyuncuyu kaybetmiş bulunmaktayız. O bölge içerisinde acil katmamız gereken 3 oyuncuya ihtiyacımız var. Trabzonspor köklü kulüp güçlü camia, zaman zaman eksiklikler olabilir. Ben buraya geldiğimde tüm oyuncular izlenmiş 5'er 10'ar kez izlenmiş alternatifler yapılmış ve bir yol haritası izlenmiş olsaydı bizim zorluğumuz daha az olurdu. Videodan oyuncu izlemek çok zor ince eleyip sık dokuyoruz. Burada bir sorumluluk duygusu içerisinde kulüp bütçesini çok zorlamadan oyuncu bulmaya gayret ediyoruz. En önemli bölge şu an savunma bölgesi. Oyuncu arayışlarımız devam ediyor. Yoğun bir futbolcu bilgi akışı var. Bu hassasiyet içerisinde davranıyoruz. Kulübümüzü çok zora sokmayacak şekilde arayış içerisindeyiz. Kısa zaman içerisinde transferlerimizi gerçekleştiririz diye umuyorum'' ifadelerini kullandı.



BURAK YILMAZ İLE GÖRÜŞMEDİK



Burak Yılmaz ile bireysel bir görüşmenin gerçekleşmediğini vurgulayan Karaman, ''Burak geldi ancak bireysel bir görüşmemiz olmadı. Bizde antrenmana geçtiğimiz için yüzde yüz bir görüşme yapamadık. Burak bu kulübün bir parçası ve değeri. Kısa sürede görüşme yapacağız.Burada insanların samimiyeti neyse Trabzonspor?a bizimde o yönde. Zorlukları biliyorum. İsterim ki kadro hazır olsun kimse antrenmanı kaçırmasın. Bazen elinizde olmayan sebeplerden dolayı biraz hassas olunabiliyor. Trabzonspor bir marka bir değer'' şeklinde konuştu.



İKİ OYUNCUYA KULÜP BULMA KONUSUNDA İZİN VERDİK



Aytaç ve Ramil'e kulüp bulmaları noktasında izin verdiklerini belirten Karaman sözlerini şu şekilde sürdürdü ''Aytaç ve Ramil bizim kiralık oyuncularımızdı. Bu iki oyuncuya kulüp bulmaları noktasında izin verdik. Abdulkadir, ibanez ve Mustafa Beşir kamp kadrosu içerisinde. Burada herkes ayağını yere basacak. 18 yaşındaki oyuncu menajerle karşıma çıkmayacak. Ben varım diyenlerle yürüyeceğim yeter. Biz oyuncularla silah zoru ve baskı ile sözleşme yapmıyoruz. Size de bir şey sunmuyorlar. Karşılıklı konuşup anlaşılıyor ve imza atılıyor. Sosa ve Esteban?ı dinleyeceğiz ve anlayacağız. Bu sebeplerin içerisinde geçeklik nedir onu ortaya koymaya çalışacağız. Sefa milli takımda onun profesyonel yapılmadığı için yetişemeyecek. 1461 Trabzon?dan gelen oyuncularda bize katılımı gerçekleştireceğiz''



OYUNCULAR BURAYI NAMUSU GİBİ GÖRECEK



Ünal Karaman, futbolcuların takımı namusu gibi görmesi gerektiğini söyleyerek, ''Şu an adaptasyon dönemi içerisindeyiz. Oyuncuların takıma çok fazla şey katmalarını arzu ediyorum. Slovenya kampında ve hazırlık döneminden sonra sizleri daha çok tatmin edecek bilgiler verebilirim. Silva transferi düşünülen oyunculardan birisi. İstekleri bir türlü bitmiyor. Trabzonspor oldu tamam bunu da bunu da ilave edeyim gibi bir düşünceye sahip. Trabzonspor?un ciddiyetini menajerler spor kamuoyu anlayacaktır. Yakın gelecekte oluşturacağımız bir şey var gelen oyuncular burayı namusu gibi görecektir. Silva konusu bir başlangıç olabilir.Oyuncuların gelip gitmelerine çok fazla takılmamak lazım. Bütçe konusuna da takılmamak lazım. Çünkü onu düşünecek vaktimiz yok. Neyi eksik neyi fazla bir an önce hazır olmamız gerekiyor ifadelerine yer verdi.



YUSUF'A VE ABDÜLKADİR'E TEKME ATTIRMAYACAK



Sahada bulunan genç futbolcuların korunacağını belirten Karaman, ''Şunu söyleyebilirim ki sizin elinizdeki malzeme neyse ona göre bir plan belirlersiniz. Tek sorun savunma dersek oradaki oyunculara haksızlık ederiz. Önde baskı yaptırıp oyuncuları hataya zorlamalıyız. Oyunu iki yönlü oynamamız gerekir. Sahadaki genç kardeşlerimizi korumalıyız. Benim Abdülkadir'ime, Yusuf'uma tekme atıldığında, benim stoperim çıkıp, 'HÖT' diyerek, onu sahiplenecek, öyle lider olacak. Ben öyle olsun isterim. Bir de bizde korkuya mahal yok. İsterim ki maçları kazanalım ve en az gol yiyen, güzel futbol oynayan, hücum disiplini yerine getiren, iki yönlü bir takım bütünlüğünü esas almış futbolcularla yolumuza devam edelim. Bu genç oyuncuların yeteneklerini benden daha iyi biliyorsunuz. Biz bozan değil hoş oynayıp da sonuca giden bir takım olacağız. Bunun için desteğe ihtiyacımız var'' dedi.



CANIMIN ACIDIĞINI İFADE ETMEK İSTİYORUM



Takım olmanın en büyük getirisinin karşılıklı güven olduğunu ifade eden Ünal Karaman, ''Diğer takımlar kadrolarını korumuş görünüyor. Hiç bir takım kolay bir rakip değil. Herkesin herkesi yenebileceği bir ortam olacağını biliyoruz. Kendisine saygı duyulan bir Trabzonspor?u göstermek istiyoruz. Dünya Kupasına dahi odaklanabilmiş değilim.Can derdine düşmüş durumdayız. Kendimiz için oyuncu izlemekten Dünya Kupası'na odaklanamadık. Bazen gece yarısı özetleri izliyorum. Tabii ki izlediğimiz takip ettiğimiz oyuncular var. Messi ve Ronaldo için izleme komitesinden olumlu rapor geldi onları değerlendireceğiz. Takım olmanın en büyük getirisi karşılıklı güvendir. Bendeki güveni oyuncunun hissetmesini isterim. Ucundan tutan bizimle olmayacak. Geçmişte yapılan transferler ödemeler alt alta koyulduğunda canımın acıdığını ifade etmek istiyorum. Sadece menajerler ödenen topladan paradan fazla çıkıyorsa sorun var demektir. Yönetim elini taşın altına koymuştur zor şartlarda bizi buraya getirmiştir. Trabzonspor?un emrine amade bir pozisyonda çalışacağız. Sadece biz biliyoruz mantığında çalışmayacağız şeklinde konuştu.