(Görüntülü) Ünal Karaman'dan oyuncularına uyarı

Selçuk BAŞAR/TRABZON, () Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 30uncu haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Onazi ve Ekuban katılmadı. Ordu'da trafik kazası geçiren Hüseyin Türkmen ise 2 günlük iznin ardından antrenmanda yer aldı. Türkmen, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra ikinci bölümde de takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı. Bordo-mavililer, pas çalışmasıyla başlayıp taktik ağırlıklı çalışmayla sürdürdüğü antrenmanı çift kale maçla tamamladı. Maç sırasında teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularına sık sık uyarılarda bulunarak, "Topu kaybettiğimiz yerde baskı yapacağız. Bu asla tek kişilik bir durum değil. Tüm takım bu presi yapmalı, paslaşmalı ve diğer arkadaşına yardım etmeli. Fenerbahçe karşısında takım olarak savaşmalıyız" dedi. Karaman bu arada antrenman sırasında hırslı olan futbolcuları da uyararak, "Kart görmemeliyiz, kart görürsek eksik kalabiliriz. Buna kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor" uyarılarında bulundu. CALEB EKUBAN'IN SAĞ DİZİNDE PROBLEM VAR Öte yandan Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta sağ dizine darbe alıp antrenmanlara 3 gündür katılamayan Trabzonspor'un Ganalı futbolcusu Caleb Ekuban'ın takımdan ayrı çalıştığı, Fenerbahçe maçında da oynamama ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. ANTRENMANDA KÜÇÜK MİSAFİRLER Trabzonspor'un bugünkü antrenmanını İskenderli İlkokulu öğrencileri de takip etti. Futbolcular ve teknik ekiple fotoğraf çekilen öğrenciler bordo mavili takım futbolcularına, Fenerbahçe maçı öncesi başarı dileklerinde bulundular.