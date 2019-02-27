(Görüntülü) Ümraniyespor - Trabzonspor maçının ardından

Ahmet Taşyürek: "Yaşadığımız hayal ötesi"



Ünal Karaman: "Hiçbir açıklama beni bu penaltıya inandıramaz"





İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesinde Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Müsabaka sonrası iki takımın teknik adamları basın toplantısında konuştu.



Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, kupada yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirtirken, "İlk 15 dakika kötü başladık. Tam oyun formatımızı ele aldığımızda golü yedik. Rakibimiz bizden çok üstün. Oyunun kırılma anı Yusuf'un oyundan çıkmasıyla biraz daha rahatladık. Çok söylenecek bir şey yok. Böyle büyük bir camia karşısında, futbolu tutkuyla yaşayan Trabzonspor var. Anlatılacak bir şey değil. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. Yarı finaldeki olası rakipler için de tercih yapmayı doğru bulmadığını dile getiren Taşyürek, "Tercih hakkımız yok. Bizim yaşadığımız olay hayal ötesi. Buradan sonrası için tercih yapmayı mantıklı bulmuyorum" dedi.



KARAMAN: "HİÇBİR AÇIKLAMA BENİ BU PENALTIYA İNANDIRAMAZ"



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Birçok konuda sağduyuyla yaklaşıp camiaya yakışan duruş sergilemeye gayret gösteriyoruz. Spora adil bir gözle bakma peşindeyiz. Camiamızın beklentileri var. Bunlara cevap veremeyebilirsiniz ama bu şekilde olması adil değil. Pozisyonu içeride izledim. Bir şey görmeye çalışıyorum. Bir yere koyamıyorum. O zaman her ceza sahasındaki müdahaleye bu karar veriliyorsa o zaman ben savunma oyuncusu oynatmayayım. Hiçbir açıklama beni bu penaltıya inandıramaz. Önemli bir hata. Bu Trabzonspor mensubu olarak değil, spor ferdi olarak yaptığım bir açıklamadır" ifadelerini kullandı.