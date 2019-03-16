(Görüntülü) Ümraniye Şehir Stadyumu açıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Ümraniye Spor Kulubü’nün Kulüp Yönetim Binası coşkulu bir törenle açıldı. Açılışta konuşan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, "Ümraniyespor’un daha iyi koşullarda spor yapabilmesi ve daha güzel işlere imza atabilmesi için bu alt yapı tesislerini yapıyoruz. Ümraniyemize ve Ümraniyespor’a hayırlı olsun” dedi.

Ümraniye Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Ümraniye Spor Kulubü’nün Kulüp Yönetim Binası hizmete açıldı. Kulüp Yönetim Binası’nı Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can gerçekleştirdi. Açılışına, AK Parti Ümraniye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye İlçe Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, AK Parti Ümraniye İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Taşçı, AK Parti Ümraniye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Osman Nuri Anbarkaya, Ümraniyespor Başkanı Recep Yoğurtçu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkan Yardımcıları, Ümraniyespor Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Ümraniye Şehir Stadyumu’nun C bloğunda bin 285 metrekareden oluşan 2 bin kişilik stadyum yer alırken, D bloğunda ise 3 bin 600 metrekarelik yönetim binası yer alıyor.





“ÜMRANİYESPOR’UN DAHA İYİ KOŞULLARDA SPOR YAPABİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”





Açılışta konuşan Başkan Can, “Yönetim Kulüp binasının açılışını gerçekleştirdik. Yükselen, 1. Lig’de başa oynayan ve 1. Lig’de Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı kalan ve final oynamaya aday takımlardan birisi Ümraniyespor. Ümraniyespor’un daha iyi koşullarda spor yapabilmesi ve daha güzel işlere imza atabilmesi için bu alt yapı tesislerini yapıyoruz. Ümraniyemize ve Ümraniyespor’a hayırlı olsun” diye konuştu.