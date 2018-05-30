Murat KÜÇÜK/BOLU,() Almanya'da düzenlenecek olan 2018 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye U20 Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girdi. Türkiye U20 Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, 14-22 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan 2018 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için Bolu'ya geldi. 20 sporcu ve 9 kişilik teknik heyet Karacasu Beldesinde bulunan bir otele yerleşti. Bugün dinlenecek olan milli takım kafilesi, yarın itibariyle kentteki tesislerde çalışmalara başlayacak. Kampın 12 gün süreceği öğrenildi.
(Görüntülü) Ümit Milli Basketbol takımı Bolu'da kampa girdi
Murat KÜÇÜK/BOLU,() Almanya'da düzenlenecek olan 2018 Ümit Erkekler Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye U20 Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, Bolu'da kampa girdi. Türkiye U20 Ümit Milli Erkek Basketbol Takımı, 14-22...
30 Mayıs 2018 Çarşamba 15:39
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