(Görüntülü) Uluslararası Türkiye Açık Kyokuskin Kata ve Kumite Şampiyonası sona erdi

Sinan HARMANCI / AMASYA,()





Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen 2’nci Uluslararası Şehzadeler Kenti Türkiye Açık Kyokuskin Kata ve Kumite Şampiyonası, yarı final ve final müsabakaları ile sona erdi.



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu’nun organizasyonunda Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2’nci Uluslararası Şehzadeler Kenti Türkiye açık Kyokuskin Kata ve Kumite Şampiyonası tamamlandı. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Irak, İran, Suriye, Bangladeş, Pakistan, Rusya, Tunus ve Dağıstan olmak üzere 10 ülkeden toplamda 480 sporcu katıldı. Yeni Amasya Spor Salonu’nda gerçekleştirilen organizyonun ikinci gününde oynanan yarı final ve final müsabakaları şampiyona sona erdi. Organizasyonun sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek verdi.