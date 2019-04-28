(Görüntülü) Uluslararası Hitit Koşusu'na büyük ilgi

Yusuf ÇINAR - Serkan BARIŞ / ÇORUM,() - Çorum Belediyesi tarafından 5'incisi düzenlenen Uluslararası Hitit Koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun katılımın olduğu koşuya, yerli ve yabancı sporcular da ilgi gösterdi. Çorum Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi organize edilen 5'inci Uluslararası Hitit Koşusu, düzenlenen etkinlikle başladı. Koşuya, farklı kategoride yaklaşık bin 600 sporcu katıldı. 3 bin metre halk koşusu ve 10 bin metre kategorilerinde yapılan yarışlara; yerli ve yabancı sporcular da büyük ilgi gösterdi. Koşuda 5 kıtada maraton koşmuş en yaşlı milli atlet olan Safder Kartoğlu (92) ve 5 kıtada 5 maraton, 5 zirve yapan Türkiye'nin görme engelli ilk dağcısı ve maraton koşucusu milli sporcu Necdet Turhan da katıldı. Milli Atlet Safder Kartoğlu, 16 ülkede maraton koştuğunu, yurt içinde değişik koşulara katıldığını belirterek, özellikle Çorum Hitit Koşusu'na isteyerek katıldığını, bu koşuyu yaşamının sonuna denk sürdüreceğini söyledi. Düzenlenen Uluslararası Hitit Koşusuna kucağında bebeği ile katılan bir anne ise izleyicilerin ilgi odağı oldu. Koşuda fenalaşıp baygınlık geçiren bazı sporcuların yardımına da sağlık ve Çorum Belediye Zabıta ekipleri koştu. Sağlık görevlileri sporculara müdahalede bulundu. Genel klasman kadınlar 10 kilometrede; Kenyalı Daisy Jepto Kımeli, 34 dakika 40 saniyelik dereceyle koşuyu birinci olarak tamamladı. Koşuda, Sevilay Aytemiş, 35 dakika 15 saniyelik dereceyle 2'nci, Sebahat Akpınar ise 36 dakika 41 saniyelik derecesi ile 3'üncü olmayı başardı. Genel klasman erkeklerde 10 kilometrede ise; Kenya'dan Sang Benard Cheruiyot, 30 dakika 20 saniyelik derecesi ile zirvede yer alırken, Etiyopyalı Getaye Gelaw, 30 dakika 21 saniyelik derecesi ile 2'nci, Ersin Tekal ise 30 dakika 50 saniyelik dereceyle 3'üncü oldu.