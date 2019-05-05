(Görüntülü) Uluslararası Goalball Turnuvası'nda Türkiye şampiyon oldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () -







ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Goalball Turnuvası sona erdi. Turnuvada kadınlarda Türkiye, erkeklerde Ukrayna B milli takımı şampiyon oldu.



Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Goalball Turnuvası'nda final karşılaşmaları yapıldı. Kadınlar final maçında Türkiye A Kadın Milli Takımı ile Japonya A Kadın Milli Takımı karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan Türkiye A Kadın Milliler karşılaşmayı 5-0 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.



Erkeklerde ise final karşılaşmasında Ukrayna A Erkek Milli Takımı ile Ukrayna B Erkek Milli Takımı karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 10-5 önde bitiren Ukrayna B Erkek Milli Takımı, karşılaşmayı da 17-9 tamamlayarak erkekler kategorisinde turnuva şampiyonu oldu.



Turnuvada Türkiye Erkek Milli Takımı, Cezayir'i 11-1 mağlup ederek 3'üncü olurken, Kadın B Milli Takımı Rusya'ya 5-0 mağlup oldu ve turnuvada 4'üncülüğü kazandı.



Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımlara ödülleri Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Yassıdan, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Karaca ve Manavgat İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya tarafından verildi.



Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Hasan Yassıdan, goalballın dünya üzerinde sadece görme engellilerin oynadığı bir oyun olduğunu belirterek, Türkiye'de bu sporun gelişmesi için çaba gösterdiklerini söyledi. Manavgat'ta düzenlenen turnuvadaki amaçlarının milli takımların hazırlık karşılaşmaları oynayarak tecrübelerini arttırmak olduğunu belirten Başkan Hasan Yassıdan, "Goalballda kadın ve erkek milli takımlarımız var. Kadın Milli Takımımız 2016'da Rio Paralimpik Oyunları'nda altın madalya aldı. 2018 Dünya Şampiyonası'nda 2'nci olarak 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkını elde etti. Kadın Milli Takımında hedeflerimiz büyük. 2020'de Tokyo'da altın madalya almak ve bu amaç doğrultusunda emin adımlarla yürüyoruz. Erkek Milli Takımımız 2016'da madalya alamadı. 2020 için ABD'de temmuz ayında yapılacak turnuva ve daha sonra Avrupa Şampiyonası var" dedi.



Türkiye'nin Tokyo'da hedefinin büyük olduğunu belirten Başkan Hasan Yassıdan, "Kadınlarda emin olarak söylediğim şu, olağanüstü bir durum olmadığı taktirde madalya alacağımızı ifade ediyorum. Erkeklerde de madalya almak elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" diye konuştu.