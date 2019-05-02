(Görüntülü) Uluslararası Goalball Turnuvası başladı

Mithat ABAKAN / MANAVGAT (Antalya) () - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Goalball Turnuvası başladı. Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu ve Manavgat İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya Türkiye ile birlikte Japonya, İngiltere, Rusya, Cezayir, Ukrayna, Ürdün ve Romanya'dan 10 kadın ve 8 erkek olmak üzere toplam 18 takım mücadele ediyor. Bu sabah başlayan turnuvada ilk karşılaşmalar oynandı. Türkiye Kadın A Milli Takımı, ilk maçta Japonya B Kadın Milli Takımı'yla karşılaştı. İlk yarısını 4-2 önde kapatan Türkiye karşılaşmanın 2'nci yarısında da üstünlüklerini devam ettirerek maçtan 5-4 galip ayrıldı. Türkiye Kadın B Milli Takımı ise ilk maçta Ukrayna B Kadın Milli Takımı'yla karşılaştı. İlk yarısını 5-3 önde kapatan Türkiye karşılaşmadan 10-3 galip ayrıldı. Öte yandan Manavgat İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda Ukrayna B Erkek Milli Takımı ile karşılaşan Türkiye A Erkek Milli Takımı karşılaşmayı 10-9 kaybetti.