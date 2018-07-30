(Görüntülü) Uluslararası Downhill Bisikleti Kupası Erciyes’te düzenlendi 2

KAYSERİ,() -



Uluslararası Downhill Bisikleti Kupası, Erciyes Dağı’nda bulunan Erciyes Bike Park’taki zorlu downhill (Tepe İnişi) parkurlarında düzenlendi. Kayseri Erciyes A.Ş tarafından Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Erciyes’te 3’üncü kez düzenlenen yarışta birinciliği Uluslararası kategoride Rumen Istvandi Akos, Türkiye Şampiyonası’nda ise Burak Uzun kazandı.



Türkiye’nin ilk ve tek downhill bisiklet parkurlarının bulunduğu Erciyes Bike Park yine Uluslararası Downhill Bisikleti Kupası’na ev sahipliği yaptı. Almanya, Hollanda, Endonezya, Romanya, İran, Türkiye olmak üzere yurt içinden ve yurt dışından toplam 100 profesyonel sporcunun yarıştığı kupa, 2 gün antrenman 2 gün yarış olmak üzere 4 gün sürdü. Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI’nin gözetiminde düzenlenen yarış, Türkiye Downhill Şampiyonası ve Uluslararası Bisiklet Federasyonu UCI’nin C2 Downhill kategorisinde gerçekleşti. Bu yıl Erciyes’te 3’üncü kez düzenlenen uluslararası organizasyonda, C2 Downhill kategorisinde erkeklerde Rumen Istvandi Akos birinci, İranlı Hossein Nikzadeh ikinci, Türk sporcu Burak Uzun da üçüncülüğü kazandı.



Türkiye Downhill Şampiyonası’nda ise erkeklerde Burak Uzun birinci, Emirhan Eroğlu ikinci, Ramazan Emre İçöz üçüncü olurken; master erkek kategorisinde birinciliği Bünyamin Türk, ikinciliği Vehbi Taşkıran, üçüncülüğü Kadir Erduru elde etti. Downhill büyük kadınlar da ise Asuman Burcu Balcı birinci geldi.



Müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, Gençlik ve Spor İl Müdür Murat Eskici takdim etti.