(Görüntülü) Ufuk Arman: Madalya hedefi ile olimpiyata gideceğiz

"En az 4 sporcu ile olimpiyata katılacağız" "1968'den bu yana her olimpiyata sporcu göndermiş bir federasyonuz" "Ucundan kaçırdığımız final var" Ercan ATA - Nesrin AYDIN / ANKARA, () - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 398 gün kala, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, olimpiyat hazırlık sürecini ve kota durumunu Demirören Haber Ajansı'na () değerlendirdi. Arman, "Biz 1968 Olimpiyat Oyunları'ndan itibaren eksiksiz olarak her olimpiyatlara sporcu göndermiş bir federasyonuz. En az 4 sporcu ile Tokyo'ya katılacağımızı ve madalya hedefi ile olimpiyata gideceğiz" dedi. Planlı ve hızlı bir şekilde olimpiyat hazırlık süreçlerinin devam ettiğini belirten başkan Ufuk Arman, "Olimpiyatlarda başarı aslında bizim hayalimiz. Benim de eski bir sporcu olarak olimpiyatlara gitme hayalim vardı. Ama kısmet olmadı. O seviyede olan her sporcumuza destek olmaya çalışıyoruz. Onların önünü açmaya çalışıyoruz. Biz 1968 Olimpiyat Oyunları'ndan itibaren eksiksiz olarak her olimpiyatlara sporcu göndermiş bir federasyonuz. Rio Olimpiyatları'nda da 4 sporcu vardık. 4 erkek sporcuyduk" ifadelerini kullandı. "KOTA ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR" Kota yarışmalarının yarısına geldiklerini belirten Arman, "Ucundan kaçırdığımız final var. O kotayı alamadığımız birkaç yarış oldu. Ancak önümüzde 8 tane daha yarış var. En önemli şanslarımızdan bir tanesi bizim Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası olacak. Dünya kupaları var trap skeet ve havalı ateşli silahın. Bu sene olimpiyat döneminde Dünya Atıcılık Federasyonu'nun koyduğu bir kural daha var. Dünya sıralamasından alacaklar birkaç sporcuyu. Dünya sıralamasından verilecek kota 2020 yılının Mayıs ayında belirlenecek. Bu kota belirlendikten en üst sıradaki sporcu kota alma şansına sahip olacak ki bizim hedef sporcularımızın 3, 4 tanesi ilk 15, 20 civarında geziyorlar. Orada da kota gelme şansının olduğunu düşünüyorum. Bu amaçla hızlı bir şekilde çalışıyoruz" diye konuştu. KADINLAR ATICILIKTA DAMGA VURUYOR Ufuk Arman, olimpiyatlara kadın sporcu götürmeyi hedeflediklerini belirterek şöyle konuştu: "Bayan anlamında şu an bizim bir eksiğimiz yok. Aslında erkekler kadar başarılı olmaya başladılar. Erkeklerin önünü geçtiler. Geçmişte erkek sporu olarak düşünüyorduk biz atıcılığı ama öyle değil. Bayanlar çok çok başarılılar. Bu sene İlayda Tarhan bir dünya şampiyonluğunu ve Avrupa şampiyonluğunu aldı. Trap'ta yine kadın sporcumuz Safiye Sarıtürk kota alabilmek için olanca gücü ile hazırlanıyor. Final atmaya başladı artık dünya kupalarında. Biz ondan Avrupa oyunlarında da ciddi başarılar bekliyoruz. Daha sonraki dünya kupasında da aynı şekilde. Bayanlarımızın olimpiyatlardaki geçmişine bakacak olursak, ilk olimpiyata katılan sporcumuz 1988 yılında bir tüfek atıcımızdı Zeynep Oka. Daha sonra Ayşe Kil arkadaşımız katıldı 2000 Olimpiyatları'nın ardından 2012 Olimpiyatları'nda da 2 kadın sporcumuz vardı; Nihan Gürel ve Çiğdem. Biz bu olimpiyatta bayan sporcuda götürmeyi hedefledik. Bu amaçla çalışan sporcularımız var. Hakikaten fedakarca çalışıyorlar. İşlerini, zamanlarını tamamen artık buna ayırdılar. Artık hedeflerini tamamen burası olarak koydular. Başarılı olmak için hepimiz bir aile olduk, hep birlikte çalışıyoruz." "SPORCU SAYIMIZ 2'YE KATLANDI" Tesis anlamında hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Arman, "Alt yapının içinden gelen bir sporcuyum. Biz merdiven altı çalışıyorduk. İki tane atış yolu kurup o spor salonunun altında burası poligon diyorduk, antrenman yapıyorduk. İllerimizde çalışan sporcular bu kötü şartlarda çalışıyorlardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ile genel müdürlüğümüzün katkıları ile 30 ilde elektronik havalı silah poligonları yapıldı. Bu projeden çok güçlü sporcular kazandık. Trap skeet sahalarımız olimpik düzeyde beşli sahalarımız olmaya başladı. Bu birçok ilde yerleşti dörtlü sahalarımız var. Her biri Avrupa standartlarında yarışma yapılabilecek sahalar, bunları biz daha önce görmemiştik. Bunlar bize keyif veriyor. Böyle sahalarda çalışan sporcuların da başarılı olma şansı artıyor. Dışardaki sporculardan bir eksikleri yok. Tüfekse tüfek, fişekse fişek en iyileri alınıyor, veriliyor. Çünkü bunları hak ediyorlar, sahada ter döküyorlar. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri (TOHM) projesi bizim için çok çok önemli. Ben onun daha önce koordinatörüydüm rahat rahat konuşabiliyorum ne anlama geldiğini biliyorum. Bizim şu an olimpiyat havuzundaki sporcularımızın çoğu TOHM'den gelen çocuklar. Biz orada çocuklara olimpik birer sporcu olabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Antrenörü, malzemesi, poligonu her şeyi ile onlarda onu sonuna kadar kullanıyorlar ve oradan çok güzel bir kaynak yakaladık. Şu an altyapıda çok güçlü bir potansiyelimiz var. 4 bin civarında yarışmacı sporcumuz var. Geçmişte bu rakam 2 binlerdeydi. İkiye katlandı neredeyse" dedi. "OLİMPİYATA MADALYA İÇİN GİDİYORUZ" Arman, biz kota aldıktan sonra madalya hedefi ile olimpiyata gideceğiz diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçtiğimiz olimpiyatta da yine hedeflerle gittik, katılma sıkıntımız yok mutlaka kotayı alıyoruz. Aldıktan sonra bizim için önemli olan madalya almak. Bizim kota sistemimize de baktığınız zaman dünya şampiyonasına gidiyorsunuz, en iyi iki kişi, Avrupa şampiyonasına gidiyorsunuz en iyi iki kişi, Avrupa oyunları en iyi bir kişiye kota veriyor. Yani o adamların hepsi madalyaya aday sporcular. Olimpiyata katılan 29 sporcunun, her disiplin için söylüyorum hepsi de madalyanın adayı. Bakın literatüre bir yarışta 1'inci olan sporcu başka bir yarışta 20'nci olabilir. O 25 kişi 30 kişi içerisinde döner. Hepsi oraya madalya için gidiyor. Bizim sporcularımız da kota aldıktan sonra oraya madalya için gidecek. Hedeflerimiz o, onun için uğraşıyoruz inşallah hedeflerimize de ulaşacağız." "OLİMPİYAT KATILIM BARAJI GELİŞTİRDİK" Kota müsabakalarına katılabilmek için 2017 yılından itibaren ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Ufuk Arman, "Yaptığımız çalışmalar sonrasında oluşturduğumuz kadromuz için bir baraj sistemi getirdik. Olimpiyata aday kadrosuna katılım barajı. Herkesi kota yarışmasına götürmüyoruz. O üst düzey barajı var. O barajı da belirlerken 2016 Olimpiyatları sürecinde kota müsabakalarındaki ortalamalar çıkarıldı. O kota müsabakalarında kota alabilecek en alt düzeydeki puan, baraj puanı olarak belirlendi. Bu baraj puanının üstüne geçmiş sporcuyu bu havuza alıyoruz biz. Bu havuzun içerisinde artık o kendini kanıtlamış oluyor. Bizim amacımız onu daha yukarıya taşımak gerek malzemesiyle gerek yarışma performansı ile. Katılmadığımız yarışma yok katılamayacağımız yarışmada yok. Olimpiyat hazırlık sürecinde de bizim olimpiyat ile ilgili ayrı bir bütçemiz var. Sağ olsun yöneticilerimize buradan tekrar teşekkür ederiz hiç aksamadan bize o nakit akışı bütçe akışı devam ediyor. Hedeflerimizi biz belirliyoruz, yarışmalarımızı belirliyoruz bunlar için malzeme taleplerimizi yapıyoruz alımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Hiçbir konuda da eksiklik duymuyoruz, duyurmamaya da çalışıyoruz. Biz 4 sporcu bekliyoruz bu bayan da olacağını düşünüyorum içerisinde. Geçen sefer hepsi erkekti, bu sefer bayan sporcularımızı da katabileceğimizi düşünüyorum. En az 4 sporcu ile Tokyo Olimpiyatları'na katılabiliriz" dedi.