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(Görüntülü) U21 Milli Takımlar Antalya Cup'ta şampiyon Ukrayna

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), ()  Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen U21 Milli Takımlar Antalya Cup 2019'un şampiyonu Ukrayna oldu. Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen ve Estonya, Ukrayna, Makedonya,...

Namık Kemal KILINÇSERİK (Antalya), () 
Antalya'nın Serik ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen U21 Milli Takımlar Antalya Cup 2019'un şampiyonu Ukrayna oldu.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen ve Estonya, Ukrayna, Makedonya, Kazakistan ve Litvanya'nın mücadele ettiği U21 Milli Takımlar Antalya Cup 2019 tamamlandı. Bir hafta süren müsabakalar sonucu 7 puan toplayan Ukrayna şampiyon olarak 3 bin Euro ödülü kazanırken, 5'er puanla Litvanya ve Estonya ikinciliği paylaştı.
Düzenlenen ödül töreninde dereceye giren takımların kupa ve ödülleri Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Temsilcisi Ahmet Köksalan, Antalya Futbol Turizmi Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan tarafından verildi.
Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Antalya, Türkiye'de turizmin başkentidir. Hepinizi Antalya'da ağırlamanın onurunu, sizleri burada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbolda, Antalya sizlere güzel bir imkan sağlıyor. Bir hafta boyunca Antalya'nın güzelliklerini görme imkanı yaşadınız dedi.

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