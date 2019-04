(Görüntülü) U15 Türkiye Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası başladı

Nesrin AYDIN/ANKARA,()





Türkiye'nin 3 bölgesinden toplam 330 sporcunun katıldığı U15 Küçük Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası heyecanı Ankara'da başladı.



Ankara Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona yarın yapılacak yarı final, final ve repesaj maçlarıyla tamamlanacak.



Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık, Romanya'da elde edilen başarının kesilmemesi adına alt yapılarda temeli sağlam atmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bugün burada 13-15 yaş gruplarından oluşan hem U15 hem de küçük yıldızlar dediğimiz Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştiriyoruz. Ulusal faaliyetlerimizi ve yurt içi faaliyetlerimizi bir yandan tamamlamak üzereyiz. Önümüzdeki hafta da bu yaş grubunun grekoromen şampiyonasını yapmış olacağız. Ocak ayından bu yana şampiyonalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da Antalya'da yaptığımız 2 tane uluslararası turnuva vardı. Bunlardan bir tanesi Yıldızlar Uluslararası Zafer Kupası, diğeri Gençler Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası. Her yaş kategorisinin kendine göre hem ulusal hem de uluslararası şampiyonaları var. Bu yaş grubundan uluslararası yapacağımız bir turnuva yok ama bu şampiyonadan sonra Avrupa Şampiyonası'na gidecekler var" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE'NİN 3 BÖLGESİNDEN 330 SPORCU YARIŞIYOR"



Milli Takımlar Koordinatörü Varlık, her yıl üzerine koyan bir başarı grafiği olduğunu belirterek, "Tabii ki çok önemli bir organizasyon, çok yakın bir zamanda Romanya'da Türk güreş tarihinin belki de Türk spor tarihinin en başarılı şampiyonasını geçirdik. 16 madalya ki bunların 6'sı altın madalya. Olimpiyatlar yaklaşırken çok büyük bir motivasyon oldu. Tarihe yazılan başarının dışında bir de Tokyo Olimpiyatları için müthiş bir motivasyon oldu. Orada 2020 Olimpiyat oyunlarının hesaplamasını yaparken, başarının sürdürülebilir olması için de burada gelecek olimpiyatların 2024, 2028'lerin aday kadrolarını belirlemeye çalışıyoruz. Bütün dileğimiz bütün temennimiz Türk güreşindeki bu başarının kesilmeden devam etmesi. İnşallah da bunu başaracağız çünkü son yıllarda gerçekten her yıl üzerine koyan bir başarı grafiği var. Bunu alt yaş gruplarında da ne kadar sağlam temelde yapabilirsek Tokyo'dan sonra düzenlenecek olimpiyatlarda bu başarılar devam edecek. Bu şampiyonanın Türkiye'nin 3 bölgesinde elemeleri yapıldı. O bölgelerden yaklaşık 1200 sporcunun arasından seçilen sporcular bugün burada yarışıyor. Yaklaşık her sıklette 11 sporcu var. 330 sporcu sayısı var. Bunların içerisinden de 2019 yılında bu yaş grubunun Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek takım oluşacak. İzlediğimiz kadarıyla da hem gelecek adına hem bu yıl adına çok umut verici. Teknik ekipler bunu raporlarla tespit ediyor. İnşallah her şey güzel olacak Türkiye güreşinin başarısı kesilmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.





