(Görüntülü) U13 Futbol Ligi'nde şampiyon Yeni Burdurspor

Mesut MADAN/BURDUR, () BURDUR U13 Futbol Ligi'nde Yeni Burdurspor şampiyon oldu. Mart ayında 9 takımın katılımıyla başlayan U13 Ligi'nin final maçında Yeni Burdurspor normal sezonda her iki maçta da 1- 1 berabere kaldığı Bucak Belediyesi Oğuzhanspor'u Gazi Atatürk Stadı'nda Lütfi Oral'ın yönettiği karşılaşmada Emir (2), Alp ve Erdem'in golleriyle 4-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Burdur Belediyespor ise normal süresi 3- 3 biten maçta Maküspor'u 7- 6 yenerek ligi üçüncü sırada bitirdi. Yeni Burdurspor'a şampiyonluk kupasını Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya verdi. Yeni Burdurspor Antrenörü Özcan Yıldırım, kulüp olarak alt yapıya önem verdiklerini ve bunun meyvelerini aldıklarını söyledi.