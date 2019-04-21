(Görüntülü) Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,() - Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinleri kapsamında düzenlenen 60 ilden 135 spor kulübü ve 2 bin 150 sprocunun katıldığı Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi.



Türkiye Oryantiring Şampiyonası kapsamında son yarışlar gerçekleştirildi. 60 ilden gelen toplam 2 bin 150 sporcu müsabakalarda derece yapmak için kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın son yarışması ise kent merkezinde yapıldı. Gaziosmanpaşa İlkokulu bahçesinde başlayan final yarışına Sivas Valisi Salih Ayhan ile Gençlik Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da katıldı. Şampiyonaya küçük yaşta çocukların ve yaşlıların da katıldığı da görüldü. Kent meydanında sona eren yarışta dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, kurum müdürleri ve çok sayıda sporcu katıldı.



Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Tarihi açık hava müzesinde organizasyonun son gününde bir araya geldik. Ben buradan güzel anılar biriktirip gitmenizi istiyorum. Güzel anılar da biriktirdiğinizi düşünmekteyim. Oryantiring sporuyla Sivas'ı tanıştırmış olduk. Yoğun bir sporcu kazandırdık ve temel alt yapısı olan haritalandırma, elektronik kayıt sistemi ve eğitimini kazandırmış olduk. Bundan sonra Oryantiriği Sivas'ta daha etkin bir şekilde ve daha geniş müsabakalara ev sahipliği yapacak şekilde alt yapısını oluşturmuş olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmanın ardından çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri il protokolü tarafından verildi.