(Görüntülü) Türkiye - İsveç maçının ardından

Ercan ATA - ANKARA,()





A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında İsveç'i 77-52 yendiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Sarıca, "Uzun vadede ise 6 maçta 4 galibiyet kazandık. İkinci dönem için oldukça iyi bir avantaj elde ettik. Özellikle değişim sürecinde iyi bir galibiyet sayısı. Belki başında bu kadroyla olsaydık 6 galibiyetimiz olabilirdi. Geçmişle ilgili konuşmamız manasız. Önümüzdeki zamanla ilgilenmeliyiz. Galibiyetler bizi ve milletimizi mutlu ediyor ama onun dışında sahada genç arkadaşlarımız var. Birbiriyle oynamaktan, kazanmaktan ve ülke için sahada olmaktan mutlu olan bir oyuncu grubu var. Böyle ağır bir sezondan sonra çok ciddi çalıştılar, hepsini kutluyorum. Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Bundan sonraki nesil için iyi birer örnek oldular. Diğer arkadaşlarımız da var. Wilbekin, çok kısa sürede gelip ciddiyetle mücadele etti. Tüm takım arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum ve Ankara seyircisine teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



CEDİ OSMAN: "MİLLİ FORMAYI GURURLA GİYDİM"



NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Türk Milli Takımı'nın bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, "Her zaman gurur duydum ve burada da milli formayı gururla giydim. Son iki maçta çok iyi oynadık ve iyi bir kimya yakaladık. Dört müsabakada Furkan ile burada olamadık ama son 2 maçta iyi bir sinerji tutturduk. Uzun vadede Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Bunu başararak grupta yakaladığımız başarıyı anlamlandırmak istiyoruz. Ankara seyircisi de inanılmazdı, çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Öte yandan İsveç A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Vedran Bosnic ise Türkiye'nin grubun en iyi takımı olduğunu ve iyi oynayarak maçı kazandığını belirtti.