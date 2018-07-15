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(Görüntülü) Türkiye'den Sprint ve Bayrak Kupası'nda 24 madalya

Atletleri yağmur vurdu!   Turgay İPEK / ERZURUM () - Erzurum'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmaları sona erdi. Yarışma saatlerinde başlayan yağmur, sporculara çok zor anlar yaşatırken erkekler üç...

Atletleri yağmur vurdu!


 

Turgay İPEK / ERZURUM () - Erzurum'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmaları sona erdi. Yarışma saatlerinde başlayan yağmur, sporculara çok zor anlar yaşatırken erkekler üç adım ile 4x400 erkek ve kadın miks bayrak yarışları iptal edildi. 

Erzurum'da düzenlenen 4'üncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası yarışmalarının ikinci ve son gününde yağan sağanak yağış sporcuların derece yapmasını engelledi. Yüksek rakım, rüzgar ve sağanak yağış bazı sporcuların fenalık geçirmesine neden oldu. Yarışma alanında bekleyen 112 Acil Servis ekibi bu sporculara müdahale etti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Atletizm Sahası'nda dün başlayan ve bugün sona eren yarışmalara; Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, İran, İsrail, Romanya ve Türkiye'den toplamda 130 sporcu yer aldı. Erkekler yüksek atlama ile başlayan yarışmalara sporcuların derecelerinden çok yağmur damgasını vurdu. Erkekler yüksek atlama ile başlayan yarışlarla birlikte yağışlarda etkisini artırdı. Atlamalar sona erip, 200 metre koşusu başlayınca yağmur sağanak yağışa dönüştü. Pistte son hızla koşan atletler yağış, yüksek rakım ve rüzgar nedeniyle varışa güçlükle gelebildi. Bazı sporcular fenalık geçirdi ve 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Yardımcı personel ve antrenörler kıyafetlerini giyinen sporulara şemsiye tutarak daha fazla ıslanmaması sağladı. Sporculardan Feyzanur Seylan, "Yağmur ve rüzgar tüm sporcular gibi beni de olumsuz yönde etkiledi. Rekor umudu ile çıktığım pistte istediğim sonucu elde edemedim. Yağmur her şeyi altüst etti" diye konuştu.

Öte yandan bugün yapılan yarışmalarla sona eren 4'üncü Uluslararası Sprint ve Bayrak Kupası'nı Türkiye 7 altın, 11 gümüş ve 6 bronz madalya ile tamamladı. Turnuvada Türkiye 1'inci, Hırvatistan 2'nci ve Romanya ise 3'üncü oldu.

Son gün yarışmalarında madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Erkek yüksek atlama: 1'inci Metin Doğu, 2'nci Enes Talha Şenses, 3'üncü Şahabettin Karabulut 

200 m bayanlar: 1'inci Lucija Pokos, 2'nci Kristina Tsimanovskaya, 3'inci Olga lensky 

200 m erkekler: 1'inci Imri persiado, 2'nci Kayhan Özer, 3'inci Slavı Mutafov

100 m engel kadınlar: 1'inci Alina Drozdov, 2'nci Noa Levy 

110 m erkekler: 1'inci Vitali Parakhonka, 2'nci Batuhan Buğra Eruygun 3'üncü Mehmet Emin Bayram

4x400 bayrak kadınlar: 1'inci Hırvatistan, 2'nci Türkiye, 3'üncü Türkiye U20 Takımı 

4x400 erkek bayrak: 1'inci Hırvatistan, 2'nci Türkiye, 3'üncü Romanya

 

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