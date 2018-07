(Görüntülü) Türkiye'de üçüncü curling salonu Amasya'da yapılıyor

Sinan HARMANCI / AMASYA,() - Türkiye'de Erzurum ve Trabzon’dan sonra 3'üncü curling salonunun Amasya'da yapıldığı belirtildi. Tesisin inşaatının Kurban Bayramı öncesinde bitirilmesi planlanıyor. Amasya'da yapılan curling salonu inşaatında sona gelindi. Erzurum ve Trabzon’dan sonra Türkiye'deki 3’üncü curling salonunun yapımının Kurban Bayramı öncesinde bitirilmesi planlanıyor. Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan olimpik branşları Amasya'ya kazandırmaya devam ettiklerini belirten Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, "Curling, Türkiye'de yeni gelişmeye başlayan olimpik bir spor ve il bazında baktığınız zaman Erzurum ve Trabzon’da şu an var. Biz şu an da üçüncüyü yapıyoruz. Türkiye'de 8 tane planlandı. Fakat Amasya olarak ilklerden olmuş olacağız. Curling gibi yeni gelişmeye başlayan sporları biz çok önemsiyoruz. Çünkü bu branşlarda başarının gelmesi ilk başlayanlar için çok önemli, bununla ilgili de altyapı çalışmalarımızı da bitirdik. Curling Federasyon Başkanımız Kenan Şebin Bey geçen hafta Amasya’da idi. Burada gerekli incelemelerde bulundu. Curling ile ilgili antrenör ve hakemlik kurslarımızda önümüzdeki hafta itibariyle açacağız. Bir diğeri floor curling, curlingin bir diğer dalı olan her yerde yapılan engelliler, veteranlara, yaşlılara ve 7’den 77’ye herkesin yapabileceği bir spor, ilimizde de biz bunu canlandırmak istiyoruz" dedi. Curling sporunun Amasya Üniversitesi’nde seçmeli ders olarak koyulacağını söyleyen "Yeni Amasya Spor Salonu’nun alt kısmında yapımı devam eden Körling salonumuz İki kulvardan oluşuyor ve uzunlukları 68 metre, yaklaşık 5 bin metre kare olan bu yer Kurban Bayramı öncesi bitirilerek, çocuklarımızın, gençlerimizin ve halkımızın hizmetine sunulacak" diye konuştu.