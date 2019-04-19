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(Görüntülü) TUR'da Balıkesir - Bursa etabını Caleb Ewan kazandı

Gürkan DURAL - Tahsin AYDIN - Halil ÖZÇOBAN / BURSA () - 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Turkey) 194.3 kilometrelik Balıkesir - Bursa etabını Lotto Soudal Takımı’ndan Caleb Ewan 5 saat 21 dakika 38 saniye...

Gürkan DURAL - Tahsin AYDIN - Halil ÖZÇOBAN / BURSA () - 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour Of Turkey) 194.3 kilometrelik Balıkesir - Bursa etabını Lotto Soudal Takımı’ndan Caleb Ewan 5 saat 21 dakika 38 saniye ile kazandı. Sam Bennet etabı üçüncü bitirerek genel ferdi klasmanda birinciliğini korudu ve Turkuaz Mayo'yu yarınki etapta da giymeye hak kazandı. Saat 09.50’de Balıkesir’den verilen startla 116 sporcu etaba başladı. UAE - UAE Team Emirates Takımı’ndan Aleksander Riabushenko starta gelmedi. TUR’A YARIN 164.1’LİK BURSA - KARTEPE ETABI İLE DEVAM EDİLECEK 55’inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın 164.1 kilometrelik Bursa - Kartepe etabı ile devam edilecek. THY sponsorluğundaki bu zorlu etabı kazanan büyük ölçüde genel ferdi klasman birinciliğini de garantilemiş olacak.

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