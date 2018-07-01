(Görüntülü) Trampolin Cimnastik 1’inci Lig müsabakaları Amasya’da yapıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA, ()





Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen Trampolin Cimnastik 1’inci Lig 2’nci hafta müsabakaları Amasya’da yapıldı.



Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından organize edilen ve Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde yapılan Trampolin Cimnastik 1’inci Lig 2’nci hafta müsabakaları 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Yeni Amasya Spor Salonu’nda düzenlendi. 11 kulüp, 18 erkek ve 37 kız olmak üzere toplam 55 sporcunun katılımıyla yapılan 1’inci Lig 2’nci hafta karşılaşmaları sonucunda erkekler kategorisinde Bolkar Jimnastik Spor Kulübü 1’inci, Samsun Gençlik spor Kulübü 2’nci ve Bolu Jimnastik Spor Kulübü 3’üncü oldu. Kızlarda ise Demir Jimnastik Spor Kulübü 1’inciliği, Samsun Gençlik Spor Kulübü 2’nciliği ve Bornova Belediyesi Gençlik Spor Kulübü 3’üncülüğü elde etti.



Bugün oynanan müsabakalar sonucunda ise puan durumu şu şekilde sıralandı:



Erkeklerde, 1’inci 48 puanla Bolkar Jimnastik Spor Kulübü, 2’nci 40 puanla Samsun Gençlik Spor Kulübü ve 3’üncü 38 puanla Bolu Jimnastik Spor Kulübü; Kızlarda 1’inci 48 puanla Demir Jimnastik Spor Kulübü, 2’inci 39 puanla Samsun Gençlik Spor Kulübü ve 3’üncü 33 puanla Bornova Belediyesi Gençlik Spor Kulübü.



Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek organizasyon hakkındaki konuşmasında şunları söyledi: "Bugün burada bir ilk olma özelliği ile cimnastik trampolin 2’nci hafta müsabakalarını ilimizde yaptık. Kız ve erkek takımlarımız bu müsabakalara katıldı. Görsel zevki çok yüksek olan çok güzel müsabakalar izledik. Burada dereceye giren sporcularımızı kutluyorum. Amasya ilinde trampolin müsabakaları ilk kez yapıldı. İlimiz adına biz bunu önemsiyoruz. Çünkü 3 yıl önce cimnastik ile ilgili yapmış olduğumuz altyapı için atılımlarımız vardı. Hem çocuklarımızın müsabakalar itibarıyla bu spora olan ilgililerini artırmak, velilerimizin ilgilerini artırmak ve yine aynı zamanda cimnastik malumunuz bütün sporların anası gibi, burada cimnastik sporu ile uğraşan bir çocuğun ileriki zamanlarda diğer branşlarda çok çok daha fazla başarılı olduğu bir gerçek" dedi.



Müsabakalar sonrasında ferdi ve takım halinde dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Amasya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek takdim etti. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından organizasyon sona erdi.