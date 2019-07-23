(Görüntülü) Trabzonspor’un "Keşan" motifli formasına büyük ilgi

Fatih TURAN / TRABZON, () - TRABZONSPOR'un yöreye özgü "Keşan" motiflerinin yer aldığı yeni sezon forması için çekillip sosyal medyada paylaşılan görüntüler, spor, siyaset ve iş dünyasının yanı sıra pek çok futbolseverden beğeni topladı. Barcelona'nın ünlü stoperi Gerard Pique'nin de dikkatini çekip sosyal medya hesabından yaptığı birçok yorumla paylaştığı, kısa sürede milyonlarca takipçi tarafından beğeniyle izlenen tanıtım videosu, paylaşım rekoru da kırdı. Trabzonspor'un sosyal medya hesabından tanıttığı yeni sezon yöreye özgü "Keşan" motifli formanın tanıtım videosunun ünü ülke sınırlarını aştı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, kıs sürede spor, siyaset ve iş dünyasının yanı sıra pek çok futbolseverin beğenisini topladı. Forma tanıtım videosu milyonlarca izlenme sayısına ulaşırken, görüntüler Barcelona'nın ünlü stoperi Gerard Pique'nin de dikkatini çekti. Deneyimli stoper, forma tanıtım videosunu twitter hesabından paylaşarak, renktaşı olduğu bordo mavililere destek verdi. Pique'nin paylaşımının ardından forma tanıtım görüntülerini, futbol, sanat ve siyaset camiasının yanı sıra ünlü sanatçı da paylaştı. TRABZONSPOR'DAN TEŞEKKÜR Trabzonspor Kulübü de resmi twitter hesabından teşekkür ettiği ünlü oyuncu Pique’ye, “Sana ve değerli ailene gri formadan göndereceğiz. Bordo-mavi Trabzonspor’dan, bordo-mavi Barcelona’ya sevgilerle” notuyla forma gönderme sözü verdi. SOSYAL MEDYA EKİBİNE ÖVGÜ Son dönemlerde hazırladığı klipler, ve yaptığı pek çok projelerle dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'un sosyal medya ekibi, hazırladığı son forma tanıtım videosuyla da bordo mavili taraftarların övgüsünü kazandı. FORMALAR REKORA KOŞUYOR Yöreye özgü "Keşan" motiflerinin işlendiği özel tasarımlı formalar, bordo mavili taraflarca da beğeni kazandı. Trabzonspor, yeni sezonda 3'üncü forması olan gri formadan, satışa sunulduğu ilk günlerde yaklaşık 20 bin adet satarak rekor bir satış rakamına ulaştı.