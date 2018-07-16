(Görüntülü) Trabzonspor’da Sosa takımla çalışmalara başladı

Karaman Onazi ile kucaklaştı Hüseyin Çimşir döndü Karaman’ın oğlu kampa geldi Olcay ile Karaman şakalaştı Tolga SAĞLAM / KRANJSKA GORA, () - Trabzonspor, bugün saat 11.30’da yapılan antrenmanla Slovenya’daki kamp çalışmalarına devam etti. Orta saha oyuncusu Jose Sosa da sakatlığının ardından uzun bir süre sonra ilk kez takımla çalıştı. NK Triglav Kranj ile oynanan hazırlık maçının ardından çalışmalarına ara vermeden devam eden Trabzonspor, bugün teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana sakatlığı bulunan Burak ile salonda çalışan Castillo katılmazken, Kamil Ahmet ise takımdan ayrı çalıştı. NK Triglav Kranj maçında 90 dakika forma giyen oyuncular antrenmanda takımdan ayrı koşu yaparken, diğer futbolcular ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. SOSA TAKIMLA ÇALIŞTI Bu arada Slovenya’daki ilk etap hazırlık kampında sakatlanan Jose Sosa, 11 gün sonra takımla çalışmalara başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca takımla çalışan Arjantinli oyuncu ardından takımdan ayrılarak kondisyon çalışmalarına devam etti. Dizinde ağrıları bulunan Batuhan Artarslan’da antrenman sırasında takımdan ayrı topla çalışma yaptı. KARAMAN ONAZİ İLE KUCAKLAŞTI Antrenman öncesi saha kenarında bir süre Ogenyi Onazi ile sohbet eden teknik direktör Ünal Karaman, konuşmanın ardından Onazi ile birbirine sarıldı. Samimi görüntülerin yaşandığı anların ardından Karaman daha sonra sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Castillo’nun yanına giderek onunla da sohbet etti, sağlık durumu hakkında oyuncudan bilgiler aldı. HÜSEYİN ÇİMŞİR DÖNDÜ Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın yardımcı antrenörlerinden Hüseyin Çimşir, Pro lisans kursunun sona ermesinin ardından Slovenya’ya gelerek takıma dahil oldu. Çimşir, bugün yapılan antrenmanda da yer aldı. KARAMAN’IN OĞLU KAMPA GELDİ Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın oğlu Gökbörü Saltar Slovenya kampına gelerek, Karaman’ın moralini yükseltti. Antrenmanı da izleyen Gökbörü Saltar, antrenman sonrasında ise Ünal Karaman ile birlikte yürüyerek sahadan ayrıldı. OLCAY İLE KARAMAN ŞAKALAŞTI Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman basınla sohbet ettiği sırada bir basın mensubunun ‘hocam futbolculuk döneminde kamptan kaçardınız’ demesi üzerine bunu duyan Olcay Şahan, Karaman’ın yanına gelerek, “Hocam bize kötü örnek bunlar” dedi. Bunun üzerine ise Karaman, “Bir tane antrenman kaçırmadım. O disiplinden asla kopmadım” yanıtını verdi.