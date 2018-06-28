(Görüntülü) Trabzonspor’da Sheidaev’e transfer izni verildi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()





Trabzonspor 2018-19 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Burak, Aytaç, Kucka, Yusuf ve Novak katılmadı. Sosa, Rodallega ve Esteban ise izinsiz olarak antrenmanda yer almadı. Bu üç oyuncu için yine noter tespiti yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirilirken, son bölümde ise topla çalışmalar yapıldı. Bu çalışma sırasında futbolcuların sık sık birbirleriyle şakalaştıkları görüldü.



SHEIDAEV’E TRANSFER İZNİ



Bu arada bordo mavililerin yeni sezon öncesi yaptığı antrenmanların tamamına katılan Azeri futbolcu Ramil Sheidaev’e ise transfer görüşmesi yapması için izin verildiği öğrenildi. Sheidaev geçtiğimiz sezon kiralık olarak Azerbaycan’ın Qarabağ takımında forma giymişti.



IBANEZ İLE ÖZEL GÖRÜŞME



2017-18 sezonunu Kardemir Karabükspor’da kiralık olarak tamamlayan sol bek oyuncusu Luis Ibanez, geçtiğimiz sezon birlikte çalıştığı Ünal Karaman ile bu kez Trabzon’da bir araya geldi. Teknik direktör Karaman’da bugün akşam yapılan antrenman öncesi bir süre Ibanez ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Karaman daha sonra ise tüm oyuncuları saha kenarında toplayarak kısa toplantı yaptı.



RAMAZAN ÖVÜÇ VEDA ETTİ



Trabzonspor’un genç oyuncularından Ramazan Övüç, sözleşmesini karşılıklı feshetti. 2017-18 sezonun ilk yarısında Samsunspor’da ardından ise Trabzonspor U21 takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2018-19 sezonu öncesi kamp kadrosuna da dahil edilmemişti. Trabzonspor’a sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile veda eden Ramazan, “Acısıyla tatlısıyla koskoca 4 yılı geride bıraktığım Trabzonspor’dan bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Geldiğim ilk günden beri bana desteğini esirgemeyen hep yanımda olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Bordo mavililer yarın saat 10.00’da ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor’da Sheidaev’e transfer izni verildi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()





Trabzonspor 2018-19 sezonu öncesi hazırlıklarını bugün saat 18.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana izinli olan Burak, Aytaç, Kucka, Yusuf ve Novak katılmadı. Sosa, Rodallega ve Esteban ise izinsiz olarak antrenmanda yer almadı. Bu üç oyuncu için yine noter tespiti yapıldı. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirilirken, son bölümde ise topla çalışmalar yapıldı. Bu çalışma sırasında futbolcuların sık sık birbirleriyle şakalaştıkları görüldü.



SHEIDAEV’E TRANSFER İZNİ



Bu arada bordo mavililerin yeni sezon öncesi yaptığı antrenmanların tamamına katılan Azeri futbolcu Ramil Sheidaev’e ise transfer görüşmesi yapması için izin verildiği öğrenildi. Sheidaev geçtiğimiz sezon kiralık olarak Azerbaycan’ın Qarabağ takımında forma giymişti.



IBANEZ İLE ÖZEL GÖRÜŞME



2017-18 sezonunu Kardemir Karabükspor’da kiralık olarak tamamlayan sol bek oyuncusu Luis Ibanez, geçtiğimiz sezon birlikte çalıştığı Ünal Karaman ile bu kez Trabzon’da bir araya geldi. Teknik direktör Karaman’da bugün akşam yapılan antrenman öncesi bir süre Ibanez ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Karaman daha sonra ise tüm oyuncuları saha kenarında toplayarak kısa toplantı yaptı.



RAMAZAN ÖVÜÇ VEDA ETTİ



Trabzonspor’un genç oyuncularından Ramazan Övüç, sözleşmesini karşılıklı feshetti. 2017-18 sezonun ilk yarısında Samsunspor’da ardından ise Trabzonspor U21 takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 2018-19 sezonu öncesi kamp kadrosuna da dahil edilmemişti. Trabzonspor’a sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile veda eden Ramazan, “Acısıyla tatlısıyla koskoca 4 yılı geride bıraktığım Trabzonspor’dan bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Geldiğim ilk günden beri bana desteğini esirgemeyen hep yanımda olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Bordo mavililer yarın saat 10.00’da ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.V