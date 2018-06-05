(Görüntülü)Trabzonspor'un yabancı futbolcularından EURO 2024 adaylığına destek

İSTANBUL, () Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa ve takım arkadaşları Portekizli Joao Pereira ile Slovak futbolcu Juraj Kucka 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için dünya futbolunu yönetenlere çağrıda bulundu. Trabzonspor'un yabancı futbolcuları Sosa, Pereira ve Kucka, "EURO 2024 Türkiye'de olmalı" derken yıldız isimler adaylığa tam destek verdi. SOSA: "HERKES FUTBOLA AŞIK" Arjantinli yıldız Jose Sosa yaptığı açıklamada Türk halkının futbol tutkusuna vurgu yaparken, "EURO 2024 Futbol Şampiyonası Türkiye'de olmalı. Çünkü futbol tutkusu çok fazla olan bir ülke. Trabzon çok güzel bir şehir, taraftarlar çok çılgın. Buradaki herkes futbola aşık" ifadelerine yer verdi. PEREİRA: "GÖRÜLECEK ÇOK YER VAR" Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira ise Türkiye'nin tarihi ve turistik zenginliklerine dikkat çekerek, "Çok tarihi bir ülke. Görülecek çok fazla yer var. Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı, Kapadokya mutlaka görülmesi gereken yerler. Aynı zamanda yazlık yerler de var: İzmir, Antalya..." dedi. KUCKA: "TRABZON ÇOK GÜZEL" Bordo-mavili ekibin Slovak oyuncusu Juraj Kucka da EURO 2024 adaylık dosyasındaki 9 kentten biri olan Trabzon'la ilgi görüşlerini paylaştı ve "EURO 2024 bence Türkiye'de olmalı. Çünkü futbol burada bir tutku. Trabzon çok güzel bir şehir... Taraftarları çok çılgın. Ama güzel manada çünkü hepsi futbola aşık..." diye konuştu.