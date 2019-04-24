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(Görüntülü) Trabzonspor'un kurucu üyelerinden Sabit Sabır, toprağa verildi

Uğur AYDIN/TRABZON,()    Trabzonspor Kulübü'nün vefat eden kurucu üyelerinden Sabit Sabır (87), kentte kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden Sabit Sabır, hayatını kaybetti....

Uğur AYDIN/TRABZON,() 


 

Trabzonspor Kulübü'nün vefat eden kurucu üyelerinden Sabit Sabır (87), kentte kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Trabzonspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden Sabit Sabır, hayatını kaybetti. Sabır için Trabzon'un Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Milli Takım Antrenörü Şenol Güneş, Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonsporlu futbolcular, kulüp yöneticileri ve çok sayıda kişi katıldı. Hayatını kaybeden Sabır'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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