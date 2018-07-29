(Görüntülü) Trabzonspor'un 51'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri başladı -2

Trabzonspor taraftarı yeni sezondan umutlu



Fatih TURAN - Uğur AYDIN / TRABZON () - Slovenya kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da sürdüren Trabzonspor, kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu sezon 2'nci Lig'de mücadele edecek olan Samsunspor ile dostluk maçında karşılaşacak. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren ve takımlarını desteklemek için stada gelen bordo mavili taraftarlar da Trabzonspor'dan bu yıl umutlu olduklarını söyledi.



Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 51'inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bu sezon TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Samsunspor ile Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak dostluk maçında karşı karşıya gelecek.



Etkinlikler kapsamında stadyumun çevresinde, oyun alanları ve sponsor ürün çadırları ile eğlence odaklı bir ortam oluşturulurken, bordo mavili taraftarlar etkinliklere katılmak için günün erken saatlerinde stadyuma gelmeye başladı. Gurbetçi vatandaşların yanı sıra çok sayıda taraftar, takımlarının yaşadığı ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirterek, yine de şampiyonluk için umutlu oldukları mesajını verdi.



Trabzonspor formasıyla açılış etkinliklerine İstanbul'dan katılan Duygu Aydın, "Güzel başlarsak güzel biter inşallah bu sezon. Ben her zaman umutluyum. Biz Karadenizliyiz. Karadenizlinin umudunun bittiği yerde inadı başlar" dedi.



Takımını desteklemek için Erzurum'dan kente gelen ve kendisini 'Şota Kemal' olarak tanıtan taraftar da "45 yıldır ben bu takımın hastasıyım. Erzurumluyum ama her maça gelmeye çalışıyorum. Bu sevda bambaşka. Bu yıl gerçekçi olmak gerekirse işimiz zor. Özümüze dönmediğimiz sürece şampiyon olamayız. Takımımız iyi olunca biz de huzur buluyoruz" diye konuştu.



Gurbetçi vatandaş Hasan Kefelioğlu ise "Duyduk ki takımımızın maçı var. Çoluk çocuk toplanıp takımımıza destek olmak için geldik. Coşmaya, eğlenmeye geldik. Yeni başkan ve yeni teknik direktör ile umarız bu yıl bambaşka olur. Umudumuz var, inşallah iyi noktalara geliriz" ifadesinde bulundu.



Taraftar Mahmut Aktaş, takımlarının bu sezon çok zorlanacağını kaydederek şöyle konuştu: "Bu sezon Trabzonspor çok zorlanacak. İşimiz zor ama Allah yardımcımız olsun. Eksikliklerimizi tamamlarsak yine eski günlerimize döneceğiz."



MAÇ ÖNCESİ KONSER



Öte yandan, TS Club mağazalarından yeni sezon forması satın alan bordo mavili taraftarlar, açılış etkinliklerinde maç öncesi altyapı oyuncularınca sergileyecek koreografi, ışık ve dans şovları, havai fişek gösterisi ile Karadeniz müziğinin önde gelen sanatçılarının sahne alacağı konseri de izleyecek. Bu arada etkinlikler boyunca taraftarlara mini sürprizlerin de olacağı belirtildi.