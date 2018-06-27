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(Görüntülü) Trabzonspor, üç futbolcu için noter tespiti yaptırdı

Tolga SAĞLAMTRABZON, () 2018-19 sezonu için hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, bugün saat 10.00?da yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan ve...

Tolga SAĞLAMTRABZON, ()
2018-19 sezonu için hazırlıklarına dün başlayan Trabzonspor, bugün saat 10.00?da yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri?nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda hafif tempolu bir koşu gerçekleştirildi. Antrenmana izinli olan Burak Yılmaz, Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka, Filip Novak ve Ogenyi Onazi katılmadı. Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Batuhan Karadeniz, Olcay Şahan, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Muhammet Beşir ise sağlık kontrolünden geçtiği için antrenmanda yer almadı. Geçtiğimiz sezon Ankara Demirspor?da kiralık olarak forma giyen Bahadır Han Güngördü ise idmana katıldı.
ÜÇ OYUNCU İÇİN NOTER TESPİTİ
Bu arada dün yapılan çalışmalarda izinsiz olarak yer almayan, bugün yapılan antrenman öncesi de izinsiz olarak çalışmalara katılmayan Jose Sosa, Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado için noter tespiti yapıldı. Üç futbolcuya gelmedikleri her gün için cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Kampa izinsiz olarak katılmamasına rağmen Arjantin?de eğlenirken fotoğraflar paylaşan Jose Sosa?ya ekstra ceza verileceği de ifade edildi.

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