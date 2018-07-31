(Görüntülü) Trabzonspor, Toure ile sözleşme imzaladı

Toure: "Başarılı olmak istiyorum"





Uğur AYDIN/TRABZON , ()





Trabzonspor, Fransa 2'nci Lig ekiplerinden Lorient forması giyen Zargo Toure ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Trabzonspor, Lorient forması giyen 28 yaşındaki Senegalli stoper Zargo Toure'ye Trabzon Ayasofya Müzesi bahçesinde imza töreni düzenledi. 3 yıllık sözleşme imzalayan Zargo Toure toplamda 1.2 Milyon Euro garanti ücret alacak.



İmza töreninde konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Zargo Toure'nin geçmişte başarılı bir performansı olduğunu ve Trabzonspor'un eksiğini tamamlayacağını ifade ederek şunları söyledi:



"Az sayıda ihtiyaç olan bölgelere oyuncu katmayı planladık. Hem takım kadrosu hem de kulübün ekonomik durumu bunu gerektiriyordu. Yeni katılan arkadaşımız da savunmanın merkezinde görev yapıyor. Geçmişte bu konuda başarılı bir spor hayatı var. İzleme komitemizin kanaati ve önerisiyle kendisiyle anlaşma sağladık. Umuyor ve diliyorum ki Trabzonspor'da çok başarılı olacak, Trabzonspor'un bir eksiğini tamamlamış olacak"



TOURE: "BAŞARILI OLMAK İSTİYORUM"



Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynayacağından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Senegalli stoper Zargo Toure ise, başarılı bir yıl geçirmek istediğini ifade etti. Toure, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, arkadaşlarımın arasında katılmaktan ve Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte oynayacak olmanın mutluluğu içerisindeyim. Umarım hepimiz için çok başarılı bir yıl olacak" şeklinde konuştu.



Ayrıca toplantıda Rafet El Roman'ın, Eric Ayuk'un bonservis bedelini ödediğine dair iddialara ilişkin bir soruya da cevap veren Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, "Rafet El Roman, uzun süredir Trabzonspor'la çok ilgili bir kardeşimiz. Bu oyuncuyla ilgili bir görüşmeleri tesadüfen olmuş . Trabzonspor'a tavsiye etmiş ve bonservissiz katılacağını, çok uygun bir fiyata katılacağını gördük. Şayet bu dönem içerisinde Trabzonspor'la uyum sağlayamazsa ve katkı sağlayamazsa zaten sözleşmesi otomatikman Trabzonspor tarafından tek taraflı olmak kaydıyla transfer görüşmesi oldu. Dediğimiz gibi transferle ilgili çalışmaları sonlandırdık. Belki 1, belki 2 oyuncu daha transfer döneminin sonuna kadar takıma katılabilir ama yoğun bir transfer çalışmamız yok" ifadelerini kullandı.



Trabzonsporlu taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Zargo Toure vatandaşlarla fotoğraf çekilerek, kendisine verilen hediyeleri kabul etti.