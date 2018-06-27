(Görüntülü) Trabzonspor, topla çalışmalara başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()





2018-19 sezonu için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, saat 18.00’de yaptığı çalışmayla günü çift antrenmanla tamamladı.





Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda ilk bölümde kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Son bölümde ise topla çalışan bordo-mavililer, sezonun da ilk top çalışmasını yaptı. Antrenmana izinli olan Burak Yılmaz, Aytaç Kara, Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka, Filip Novak ve Ogenyi Onazi katılmadı. Ayrıca izinsiz olmalarına rağmen akşam antrenmanında da yer almayan Jose Sosa, Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado için yine noter tespiti yapıldı.





Bordo-mavililer yarın saat 10.00 ve 18.00’de yapacağı çalışmalarla hazırlıklarına devam edecek.