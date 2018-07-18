(Görüntülü) Trabzonspor tempo düşürmüyor

Tolga SAĞLAM/KRANJSKA GORA, ()





Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 17 günlük süreçte tek gün izin yaparken, oynadığı hazırlık maçları öncesinde ve sonrasında da günde çift antrenman gerçekleştiriyor.



1 Temmuz’dan itibaren Slovenya’da 2018-19 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor’da antrenman temposu oyuncuları zorluyor. İlk etap kampında yoğun geçen kondisyon ağırlıklı çalışmaların ardından ikinci etap kampında daha çok taktik çalışmalara yer verilirken, teknik direktör Ünal Karaman burada da futbolcularına adeta nefes aldırmıyor.



MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI ANTRENMAN



Slovenya kampında 15 Temmuz ve 17 Temmuz’da iki gün aralıkla iki hazırlık maçı oynayan bordo-mavililer, maçlardan önceki ve sonraki günlerde de çift antrenman yaparak hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcular da zaman zaman yoğun tempodan dolayı yorgunluk hissetseler de antrenmanlarda istekli olmaları teknik heyeti memnun ediyor.



TEK GÜN İZİN



1 Temmuz’da yeni sezon hazırlıkları için Slovenya’da gelen ve 24 Temmuz’a kadar burada hazırlıklarını sürdürecek olan bordo-mavililerde geride kalan 17 günlük sürede futbolculara tek gün izin verildi. Yoğun bir tempoda çalışan Trabzonsporlu futbolcular, sadece ikinci etap kampı için otel değiştirecekleri günü izinli olarak geçirdi.



HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR



Slovenya kampında dün ikinci hazırlık maçında Lokomotiva Zagreb ile karşılaşan Trabzonspor, bugün ara vermeden çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Lokomotiva Zagreb maçının her iki yarısında da forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alanda oyun oynadı. Ameliyat olan Burak Yılmaz, U19 Milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür’ün yanı sıra tedavisi devam eden Castillo çalışmalarda yer almadı.



KAMİL AHMET TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI



Bu arada Trabzonspor’da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı çalışan, Slovenya kampında da özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Kamil Ahmet Çörekçi, bugün sakatlığının ardından ilk kez takımla çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışmalarda yer alan sağ bek oyuncu, son bölümde ise takımdan ayrı kondisyon ağırlıklı çalıştı.