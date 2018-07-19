(Görüntülü) Trabzonspor, taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM/KRANJSKA GORA, ()





Trabzonspor, bugün saat 19.15’te yaptığı antrenmanla Slovenya’daki kamp çalışmalarını sürdürdü.



Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda U19 milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür, ameliyat olan Burak Yılmaz, tedavileri devam eden Castillo’nun yanı sıra Muhammet ile Yüksel yer almadı. Antrenmanda ısınmanın ardından taktik ağırlıklı çalışmalara yer verilirken, son bölümde şut çalışması yapıldı.



ESTEBAN İLE FURKAN HEM STOPER HEM DE KALEDE OYNADI



Bu arada bordo-mavililerde stoperde Mustafa Akbaş ile Hüseyin Türkmen’in dışında alternatif oyuncu bulunmaması nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman antrenmanın bir bölümünde kaleciler Esteban ile Furkan’ı stoperde oynattı. Şut çalışması sırasında bu iki oyuncu kaledeki asıl görevlerine döndüler.



Trabzonspor, yarın TSİ 19.00'da Slovenya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile karşılaşacak.