(Görüntülü) Trabzonspor taktik çalıştı

Tolga SAĞLAM/KRANJ(Slovenya), ()





Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Slovenya’daki kamp çalışmalarını sürdürdü.



Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Castillo, tedavisi devam eden Burak Yılmaz ile tedbir amaçlı takımdan ayrı çalışan Sosa katılmadı, Kamil Ahmet Çörekçi ve Batuhan takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirilirken, son bölümde ise yeşil ve beyaz yelekli iki takım halinde yarı sahada çift kale maç oynandı. Maçı yeşil takım Ali Han Tuncer(2), Ibanez ve Cafer Tosun’un golleri ile 4-1 kazanırken, rakip takımın tek golü Kucka’dan geldi.



SLOVENYA KAMPINA İLK TARAFTARLAR GELDİ



1 Temmuz’dan itibaren yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya’da bulunan Trabzonspor’un kampına ilk taraftar bugün geldi. Avusturya’nın başkenti Viyana’dan karayolu ile gelen bir aile, antrenman öncesi futbolcularla fotoğraf çektirirken, teknik direktör Ünal Karaman da ailenin küçük çocuğu ile saha kenarında bir süre sohbet etti.



Bordo-mavililer, yarın Türkiye saatiyle 11.30 ve 19.30'da yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.



SHEIDAEV GERİ DÖNÜYOR



Trabzonspor’da transfer görüşmesi yapmak için izin verilen forvet oyuncusu Ramil Sheidaev’in yarın takımın Slovenya’daki kampına dahil olacağı öğrenildi. Genç oyuncunun yaptığı görüşmelerde istediği sonucu alamadığı ve bu nedenle takıma geri döneceği kaydedildi.